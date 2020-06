Coloca una mesa de citas en un parque y consigue 36 encuentros en solo un día

Poco a poco algunas ciudades de Estados Unidos regresan a la nueva normalidad, tras la crisis del coronavirus, una mujer en Nueva York decidió recuperar el tiempo perdido durante el confinamiento y montó una mesa de citas en un paruqe de Brooklyn.

Michaela Farrell, de 24 años se instalo en el parque con una mesa, dos sillas, un bote de gel y varios carteles escritos a mano en los que anunciaba que buscaba pareja.”¿No has echado de menos las citas?, escribió en uno de sus carteles, publica ’Post.

“Me he dado cuenta que no he tenido una cita en un año, estoy tratando de compensar 52 fines de semana citas acudiendo a 52 hoy”, comenta Farrell.

Recordó Farrel l me he pasado el día mirando a los ojos de alguien que no conoces, ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? Es muy especial’.

Las citas duraron alrededor de dos minutos cada una, y no todos las que acudieron lo hacían buscando amor. “Una cita podría ser muchas cosas, lo bueno es aprender sobre gente nueva”, dijo.