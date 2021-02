Cirujano declara en audiencia virtual, en plena operación

Durante su comparecencia virtual, el doctor Scott Green confirmó a un empleado de la corte que estaba listo para participar, sin embargo, al iniciar la audiencia, el cirujano continuó operando.

"Pues, a menos que me equivoque, veo a un acusado que está en medio de un quirófano y que parece participar activamente en la prestación de servicios a un paciente. ¿Es eso correcto, Sr. ¿Green?, No me siento cómodo por el bienestar de un paciente si está en el proceso de una operación que podría llevarlo a juicio, a pesar del hecho de que está aquí hoy", dijo el juez Gary Link.

"Tengo otro cirujano aquí mismo que está haciendo la cirugía conmigo, así que puedo quedarme aquí y permitir que ellos también hagan la cirugía", aseguró por su parte Green.

Sin embargo al juez no le agradó la idea, y decidió aplazar la audiencia para principios del mes que viene. "No lo creo. No creo que sea apropiado". "Estoy preocupado por el bienestar del paciente basado en lo que estoy viendo", destacó.