Cinta adhesiva, un artículo vital para situaciones de extrema emergencia

La cinta adhesiva es un artículo subestimado en ocasiones. Pero su utilidad es mucho más grande de lo que parece, pues te puede sacar de casi cualquier apuro, incluyendo situaciones extremas. Fue inventada gracias a la ingeniosa mente de Richard Drew en 1925. Quizás no tiene idea del regalo que le hizo al planeta.

La cinta adhesiva está en camino a los 100 años de su invención y con todo un mundo sumergido en la tecnología. Sin embargo sigue teniendo un lugar asegurado entre las herramientas necesarias para cualquier actividad. A propósito de su antigua creación el portal Popular Science realizó un listado de algunas de las utilidades más importantes que tiene, indica Fayer Wayer.

Utilidades de la cinta adhesiva

Si es el caso de hallarnos en un clima húmedo y necesitamos hacer fuego, la cinta adhesiva nos sirve para sostenerlo. Su material tiene características que lo hacen flamable. Solo con un cerillo o un encendedor, más una bola arrugada de cinta, nos hará mantener la llama.

Además también puede servirnos como una cuerda o soga. El material con el que está hecho es sumamente resistente, mucho más si lo doblamos. Cuando le realizamos un pequeño doblez le agregamos un poco más de fuerza y nos servirá para momento en los que tenemos que apelar a la supervivencia.

La cinta adhesiva también sirve para cerrar nuestras heridas. Luego de haber sufrido un corte, este artículo será vital si lo tenemos en nuestra mochila. En el mismo orden, estando en un bosque o montaña, la cinta nos ayuda a deshacernos de los insectos. Muchas veces estos pequeños animales se pegan a nuestra ropa. Entonces pasamos la parte que tiene el pegamento, repetidas veces, por nuestra ropa y así evitamos los bichos.

Además este mismo implemento sirve como recipiente o bolsa. Si unimos la cinta, en grandes cantidades, su pegamento puede retener hasta el agua. De esta manera podemos hacer de la cinta algo para transportar nuestros materiales menos pesados.

Otra de las funcionalidades que quizás no sabías es que sirve para marcar los caminos. Si es el caso que no quieres perder la ruta de vuelta a casa puedes ir dejando una pequeña muestra sobre los árboles para que eso te sirva de guía. Solo que si ejecutas esta idea, recuerda retirarlos en la vuelta. Sigue siendo un material que no es recomendable para el medio ambiente.