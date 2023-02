Chica cancela su boda de último minuto y festeja la ruptura con sus invitados

Una chica cancela su boda quince días antes, eso se debió a que la joven y su prometido ya habían tenido muchos conflictos en su relación y ella decidió que la mejor opción era ya no casarse, pero para que no se perdiera todo lo que invertió decidió festejar que ya no se casaría.

En un story time de tiktok la chica cuenta que ya habían vivido un tiempo juntos sin dar resultados, pues siempre había discusiones y decidieron seguir sus vidas por separado. Sin embargo, al paso de un par de años, el chico la volvió a buscar y decidieron darse una segunda oportunidad, pero está vez más en serio haciendo planes de boda. Aunque casi nadie estaba de acuerdo con su relación, ambas familias decidieron apoyarlos y cooperar para que la boda se llevara a cabo.

Sin embargo, poco a poco la relación se fue desgastando de nuevo y comenzaron a pelear prácticamente por cualquier cosa, así que a principios de diciembre se dejaron de nuevo, pero con la esperanza de que todo se solucionaría entre ellos antes de la boda, algo que no pasó, ya que la propia chica decidió cancelar la boda de manera definitiva 15 días antes.

Toda esta historia se hizo viral en redes porque su excuñada Naidelyn Guzmán, compartió un video donde se observa a los usuarios brindados y pasándola bien en la celebración de la no boda, el video se compartió en Tiktok bajo el nombre de “Este es mi primer trago”

Aquí te dejamos el Story Time y el video de la celebración de la no boda.