Campamento en desierto de Jordania te hace sentir que estas en Marte

En Jordania existe un lugar llamado Aicha Luxury Camp,donde se puede experimentar cómo sería vivir en territorio marciano, el campamento que se ubica en Wadi Rum, este se encuentra en pleno desierto, y asemeja al paisaje rojizo que conocemos de Marte, lo que de entrada te daría la sensación de estar en otro planeta, y los espacios y habitaciones también tienen un diseño de cápsulas, las cuales son habitaciones lujosas y muy cómodas.

A través de la cuenta Beautiful Hotels, en Instagram, se ha vuelto popular este lugar ya que lo comparan con Marte, las opiniones son que si la vida en ese planeta sería así están totalmente dispuestos a realizar el viaje espacial. Lamentamos desilusionarlos, pero seguramente cuando inicie la colonización no será nada parecido a los lujos que tiene este lugar.

El desierto fue declarado como patrimonio de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y su parecido con un paisaje extraterrestre lo hace uno de los favoritos para filmar películas con estos temas, de las que ya van 29, como Star Wars Rogue One y The Rise Of Skywalker, Aladdín, y pronto veremos Dune; y es que además de los excelentes escenarios naturales que ofrece, todo el equipo de producción puede hospedarse cómodamente en el Aicha Luxury Camp.

Durante tu hospedaje puedes realizar actividades de senderismo, además de que se cuenta con renta de camellos para que hagas recorridos por el extenso desierto que rodea el lugar, y seguro te pasarás gratos momentos, publica la Guía del Varón.