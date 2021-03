Camello arranca el cabello a una mujer de una mordida

En TikTok podemos encontrar videos de todo tipo, que van desde los más divertidos hasta los más impresionantes, y muchas veces son los animales quienes protagonizan los momentos más memorables; tal es el caso de un camello que se ha hecho viral luego de arrancarle un mechón de cabello a una mujer de una sola mordida.

En las impactántes imágenes podemos ver a la mujer cuando se acerca demasiado al camello con la intención de tomarse una selfie, sin embargo, el animal confunde su cabellera rubia con alimento y lo arranca de una mordida. Te compartimos el increíble video.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por el usuario @vids.by.dc y ya suma más de 400 mil likes en la red social, y es que el desafortunado momento puede resultar un poco gracioso, ya que la cara de dolor de la mujer está acompañada por una risa, ya que no esperaba la reacción del animal mientras intentaba alimentarse, indica Milenio.

Si bien es cierto que los camellos no suelen ser peligrosos para los seres humanos, y la intención del animal no era lastimar a la mujer, esta joven sí se llevó un mal rato al intentar tomarse una fotografía para el recuerdo, sin embargo, seguro será un momento que no olvidará, indica Milenio.

¿A ti te ha pasado algo similar con algún animal? Recuerda que solo debes acercarte a los animales salvajes bajo la supervición de un experto y en lugares apropiados para ello, como zoológicos, y siempre siguiendo las indicaciones para preservar tu seguridad.