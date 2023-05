Cae de su moto por culpa de una cáscara de plátano: “Como en Mario Kart”

Un joven que se hizo viral en TikTok por su buena actitud ante cualquier situación complicada, pues a pesar de acabar de tener un accidente en moto se tomó el tiempo para hacer una broma en redes sociales.

Se trata de @donquintero_, quien publicó un clip en su cuenta de TikTok en el que se puede ver que acababa de tener un accidente en su motocicleta, sin embargo, parece que todos los daños fueron materiales y el joven no se lastimó, lo más curioso fue el motivo por el que cayó al suelo, indica Milenio.

“Al chile no me van a creer lo que me pasó. Me caí como en el Mario Kart, con unas bananas, a la ver**. Tanto jugar Mario Kart no me sirvió de nada”, dice en su video en TikTok.

La grabación tiene más de tres millones de reproducciones y miles de reacciones, pues a los usuarios de la red social les pareció curiosa la comparación.

Sobre la calle se puede ver su transporte tirado en el suelo y enfrente unas cáscaras de plátano dentro de una bolsa.

“Y si se escucha el sonido que hace cuando se resbala en el Mario kart?”, “No traías estrella”, “Tenias que derrapar chido we hasta llegar al nitro azul”, “cada vez le ponen más empeño a la realidad virtual”, “Pues reinicia la partida y ya we”, dicen algunos de los comentarios.