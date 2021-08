Caballo se vuelve "mejor amigo" de este animal y escena se viraliza

Cada vez son más los animales que se unen a las redes sociales y se viralizan con las escenas tan graciosas que ofrecen, en más de una ocasión han sorprendido a los internautas.

Como en la siguiente historia, en la que un perrito muy extrovertido e inquieto logró empatizar con los caballos de sus dueños, al punto que ya hasta pasean juntos.

El video fue publicad por el canal de YouTube ViralHog en el que muestra en el momento en el que el canino jala al caballo, para que avance y puedan caminar por los alrededores.

Por supuesto este momento no lo pudo dejar pasar el dueño de ambos animales y comenzó a grabar, mientras que el caballo solamente decide seguir a su

"amigo".

El clip ya ha sido compartido en distintas redes sociales y ha recibido varios comentarios por los usuarios: "siento que el caballo dejó que esto sucediera. Mi teoría es que si el caballo no lo aprueba, el perro no pudiera manejar la situación", "¿por qué no puedo tener una amistad como esta?", fueron algunos de los comentarios.