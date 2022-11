CFE aconseja no usar lavadora para ahorrar energía y le llueven críticas

Sin lugar a dudas el ahorro de energía es uno de los temas de mayor importancia para las personas, no sólo por el compromiso con el medio ambiente, sino porque los precios de la energía son muy elevados.

La Comisión Federal de Electricidad se ha empeñado en dar algunos consejos para "ayudar" a la sociedad a pagar menos de luz, pero no todas sus recomendaciones son tomadas de la mejor manera.

A través de una publicación que realizó la CFE en redes sociales, la empresa sugirió a la población dejar de usar lavadoras para ahorrar energía, invitando a la gente a "lavar a mano" su ropa y prendas en general, menciona el portal Mediotiempo.

Utiliza la lavadora solo cuando acumules cargas completas y con programas de lavado en frío. La lavadora es uno de los aparatos que más energía consume", publicó en su cuenta de Facebook.

Múltiples críticas en las redes

Por supuesto, los comentarios críticos son algo que nunca puede faltar y esta vez se lucieron, pues la publicación logró generar polémica, sobre todo con comentarios de burla.

Al rato van a sacar que en lugar de usar licuadoras hay que usar molcajetes y en lugar de focos, hay que usar velas, para ahorrar", escribió un usuario.

"Yo tuve la lavadora descompuesta como dos meses y me llegó más de luz", "Ya casi nos dicen paguen luz pero no la usen", "Ya no sé si es chiste, anécdota o madres. Me dejaron sin palabras", fueron otros de los comentarios que se pudieron leer.

¿Cómo se puede ahorrar energía según la CFE?

En diferentes publicaciones, la Comisión ha ofrecido otros tips a las personas que podrían ayudarles a disminuir el consumo de energía, como por ejemplo:

Colgar la ropa cuando salga de la lavadora en el baño para que el vapor ayude a eliminar arrugas.

Verificar que la superficie de la plancha esté limpia y lisa.

Planchar en sesiones concentradas.

Rociar la ropa con agua para eliminar las arrugas con mayor rapidez.

Imagen: CFE

