"Bienvenida a tu nuevo hogar": niño libera a rana; pato la devora

La naturaleza nos regala momentos inesperados. Sin duda sobre ella poco podemos hacer, más que protegerla. Hay sucesos que no podemos hacer nada para evitarlos. Tal como le sucedió a un niño que decidió soltar una rana al agua y que en tan sólo segundos después de su ‘libertad’ fue devorada de un bocado por un pato. El inesperado momento se volvió viral en TiKTok con múltiples reacciones.

Fue a través de TikTok en donde el suceso se hizo viral. En el clip se ve cómo un joven felizmente libera de sus manos a una rana en las orillas de un estanque. Refirió que ahora estaría en un nuevo hogar.

"Chau rana. Bienvenida a tu nuevo hogar", dijo el niño.

Momentos después, el joven le pidió a la rana que saltara, acto que sucedió sin esperar lo que venía.

"Salta", ordenó.

De inmediato la escena se tornó llena de angustia. Mientras la rana comenzaba a nadar, un pato se acercó de improviso y de un bocado la devoró, indica Milenio.

"¡No, pato... no!", lamentó el niño.

La publicación se volvió viral casi de inmediato y se retomó en otras plataformas en donde se han recolectado comentarios de tristeza por el niño y por la rana.

"No sé si reírme o llorar"; “La naturaleza sabe por qué pasan las cosas”; “Espero el niño no tenga traumas”; “Bienvenido a tu nuevo hogar: un intestino de pato", "Me desgarró el alma, qué buena metáfora de todo", se lee entre reacciones.