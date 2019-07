Bebedores tienen más posibilidades de quemarse con los rayos del Sol

La conexión entre el alcohol y las quemaduras de sol no es sorprendente. Cuando una persona bebe, es más probable que se le olvide ponerse crema de protección solar o que pase demasiado tiempo en el sol. No obstante, un nuevo estudio ha encontrado una conexión entre el alcohol y las quemaduras que no está relacionado con los descuidos.

La investigación, publicada en el diario científico Skin Pharmacy and Psysiology, afirma que el alcohol afecta el tiempo que puedes pasar en el sol sin quemarte, indica Gizmodo.

En el estudio, que se realizó con un pequeño grupo de hombres saludables en Alemania, investigadores midieron cuánta luz UV podían soportar los sujetos antes de quemarse y después de consumir tres bebidas alcohólicas.

Al final, hizo falta significantemente menos luz UV para quemar a los hombres que habían bebido alcohol.

No está claro el porqué el alcohol produce este efecto en el cuerpo humano. Sin embargo, los investigadores tienen un hipótesis. De acuerdo con la NPR, científicos opinan que posiblemente tenga algo que ver con los carotenoides, los pigmentos amarillos, naranjas y rojos que producen las plantas.

Los humanos consumen carotenoides cuando comen frutas y verduras, lo cual produce un efecto antioxidante, o un tipo de escudo, en el cuerpo que lo protege de la luz UV.

En el estudio, los niveles de carotenoides de los participantes disminuyeron tras consumir alcohol. Esto conduce a la idea de que esta disminución podría hacer que la piel sea más vulnerable a los efectos del sol.

No es el primer estudio que establece esta conexión. Estudios de Japón y de Francia también encontraron que el alcohol afecta a los niveles de carotenoides de las personas, indica Gizmodo.

El descubrimiento es importante, ya que las personas que beben alcohol son más propensas a desarrollar un cáncer de piel.

Por lo tanto, la próxima vez que estés bebiendo al lado de la piscina o la playa, ponte una alarma para que recuerdes reaplicar la crema de protección solar. De acuerdo con la Fundación de Cáncer de Piel, es importante reaplicar la crema cada dos horas. También es importante reaplicar inmediatamente si te bañas o sudas mucho.