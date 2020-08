Atleta trata de apagar incendio a pisadas

El atleta Trevor Murphy durante horas trató de apagar a pisotones el fuego que devoraba la tierra sobre la que corre a diario.

El corredor, asegura, llevaba unas dos horas peleando con las llamas, ya que interrumpió su rutina diaria pues se dedica a prepararse para una carrera y su objetivo es correr entre 15 y 30 kilómetros diarios por el sendero del parque regional de McDowell Mountain y sus alrededores.

Por eso, al encontrarse de frente con el incendio, no dudó en poner su grano de arena: "Simplemente quería asegurarme de que el fuego no cruzara el sendero y se dirigiera hacia el norte, No había nadie allí y sentí que podía poner de mi parte", declaró Murphy.

El deportista cree que su acción fue útil y siente que, de no ser por él, las llamas habrían calcinado más terreno. No cabe duda de que es un acto valiente, las llamas dejadas por un rayo asolaban un sendero en Scottsdale, Arizona, publica AZ family.