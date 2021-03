Atleta desaparece tras una valla protectora

Se volvió muy popular en redes sociales las imágenes de una colosal caída protagonizada por un atleta durante el Campeonato de Atletismo de Madrid, España, tras haber ganado la carrera.

Jose María Mulé Elobé cruzó primero la línea de meta en la prueba de los 60 metros lisos en una de las semifinales, pero en lugar de frenar continuó corriendo casi a la misma velocidad. El atleta tropezó y salió 'disparado', pasando a través de la estructura metálica que sostenía a la colchoneta protectora, publica RT

En declaraciones al programa de televisión española 'Jugones', el deportista reveló que detrás de la colchoneta había "una caída de dos metros", pero que no sintió "nada". "No me dio tiempo a frenar. Intenté pegar un salto, pero se me hundió el pie", recordó el deportista, bromeando que ganó "en todo, hasta en la hostia" que se pegó.