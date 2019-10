Así luce al parecer la foto más antigua tomada a un animal

Una exposición que se abrirá el próximo 15 de noviembre en la ciudad de Nueva York (EE.UU.), y que explorará las formas cómo han sido fotografiados los animales a lo largo de la historia, incluirá la que podría ser la más antigua o la primera instantánea que se conozca de un animal, informa Gizmodo.

Se trata de una captura titulada 'Roma, Foro, Boeufs', del dibujante y fotógrafo francés Joseph-Philibert Girault de Prangey. Obtenida con el uso de un daguerrotipo, muestra a unas vacas recostadas de los carros que halan, en un foro o mercado en Roma. De acuerdo con el libro 'Monumental Journey: The Daguerreotypes of Girault de Prangey' ('Un viaje monumental: los daguerrotipos de Girault de Prangey'), del investigador Stephen C. Pinson, esta sería la foto más antigua que se conozca de un animal.

Girault de Prangey capturó las primeras fotografías –que hayan sobrevivido– de países como Grecia, Palestina, Egipto, Siria y Turquía. Según la cronología establecida por Stephen Pinson, quien recoge los trabajos del fotógrafo, la instantánea mencionada dataría de cuando hizo una parada en Roma en 1842, durante su viaje por el Mediterráneo, indica RT .

Solo tres años antes de esa visita, el artista Louis Daguerre había dado a conocer el daguerrotipo (el primer procedimiento fotográfico) en la Academia de Ciencias de Francia. Esta información reforzaría la teoría de que Girault de Prangey podría ser el primer fotógrafo conocido en retratar a un animal.