Arqueólogos encuentran el entierro humano intencional más antiguo de África

Un grupo de arqueólogos ha encontrado el entierro deliberado más antiguo de un ser humano moderno jamás descubierto en África, que es de hace 78 mil 300 años. El descubrimiento arroja nueva luz sobre los primeros orígenes de esta antigua práctica.

Hace decenas de miles de años, un niño de no más de tres años falleció en lo que hoy es Kenia. Se cavó deliberadamente un pozo poco profundo directamente debajo de la entrada de la cueva en preparación para el entierro. El niño, envuelto con fuerza en algún tipo de material, fue colocado con cuidado en la tumba circular, el cuerpo colocado de costado y con las piernas estiradas hacia el pecho. Con mucha ternura, se colocó la cabeza del niño sobre una almohada, tal vez un manojo de hierba o algún otro material perecedero. El ritual funerario prehistórico terminó con el cuerpo cubierto por sedimentos provenientes del interior de la cueva, indica Gizmodo.

Tal es la notable escena descrita en un artículo publicado el miércoles en Nature. Dirigido por la arqueóloga María Martinón-Torres del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (conocido por sus siglas en español CENIEH) en España, el artículo describe los restos de un niño pequeño encontrados en la cueva Panga ya Saidi cerca de la costa de Kenia. Fechado hace 78.300 años, ahora es el entierro deliberado de un ser humano más antiguo que se haya descubierto en el continente africano.

“Creo que este es un hallazgo muy importante, y estoy de acuerdo en que este es probablemente el entierro más antiguo conocido en África”, dijo Chris Stringer, arqueólogo del Museo de Historia Natural de Londres que no participó en la nueva investigación, en un comunicado.

Entierros de edad similar en África, como el entierro intencional de un bebé de 74.000 años encontrado en Border Cave en Sudáfrica, y un entierro de 69.000 años de un niño en Taramsa Hill en Egipto, son un poco más jóvenes y hechos complicado por citas tenues. Es importante destacar que se han encontrado entierros intencionales más antiguos fuera de África, incluido el sitio neandertal Tabun C1 de 122.000 años en Israel, y el sitio Skhūl de 90.000 años, también en Israel, que involucra el entierro deliberado de humanos modernos (es decir, Homo sapiens).

El raro descubrimiento en Panga ya Saidi es, por lo tanto, un gran problema, ya que establece firmemente la presencia de esta práctica funeraria durante la Edad de Piedra Media de África, un período que se extendió entre 280.000 y 25.000 años atrás.

Que los humanos antiguos, ya sean neandertales o humanos modernos, enterraron intencionalmente a sus muertos es un hecho bien establecido, y quizás algo que todos damos por sentado. Como humanos, es algo que hacemos. Pero es importante dar un paso atrás y procesar lo que esto realmente significa. La práctica de enterrar intencionalmente a los muertos es un comportamiento que nos distingue de prácticamente todas las demás especies. Eso no quiere decir que los animales no humanos no lloren por sus muertos, o al menos muestren comportamientos consistentes con el duelo (abundan los buenos ejemplos).

Dicho esto, los entierros intencionales pueden considerarse un punto de demarcación importante en el desarrollo cognitivo, sociocultural y tecnológico de una especie, con vínculos con instituciones sociales, pensamiento simbólico e incluso una estructura de creencias metafísicas (es decir, religión). En pocas palabras, los entierros intencionales representan un salto cuántico en la complejidad organizativa de una especie.

Los arqueólogos descubrieron la primera evidencia de los huesos de este niño en 2013, pero no fue hasta 2017 que se dieron cuenta de que estos huesos estaban ubicados en una especie de pozo. Encontrados aproximadamente 3 metros por debajo del nivel actual de la superficie de la cueva, los huesos estaban muy juntos, lo que requirió que el equipo usara estabilizadores y yeso para ayudar con la extracción.

“En este punto, no estábamos seguros de lo que habíamos encontrado”, dijo en un comunicado Emmanuel Ndiema, coautor del estudio y arqueólogo de los Museos Nacionales de Kenia. “Los huesos eran demasiado delicados para estudiarlos en el campo ... [así que] tuvimos un hallazgo que nos entusiasmó mucho, pero pasaría un tiempo antes de que comprendiéramos su importancia”.

Apelmazado en yeso, el esqueleto parcial se envió al Museo Nacional de Nairobi para un análisis preliminar, y luego al CENIEH en España para su posterior tratamiento y análisis. Estas investigaciones revelaron un cráneo, dientes y mandíbula que contenían algunos dientes sin erupcionar. Un análisis dental situó la edad del niño, apodado Mtoto (que significa “niño” en suajili), entre 2,5 y 3 años en el momento de la muerte, mientras que el tamaño y la forma de los dientes confirmaron que Mtoto era un ser humano moderno.

La articulación de la columna vertebral y las costillas también se conservó asombrosamente, incluso conservando la curvatura de la caja del tórax, lo que sugiere que fue un entierro sin perturbaciones y que la descomposición del cuerpo tuvo lugar justo en el hoyo donde se encontraron los huesos”. explicó Martinón-Torres en la nota de prensa.

De hecho, todas las pruebas apuntaban a un entierro deliberado. La tumba poco profunda, ubicada directamente debajo del saliente de la entrada de la cueva, fue excavada intencionalmente y el cuerpo del niño fue cubierto por sedimentos provenientes del piso de la cueva. Los análisis microscópicos de los huesos y el suelo circundante sugieren que el cuerpo estaba cubierto por sedimentos inmediatamente después de la muerte, y que toda la descomposición se produjo dentro del pozo. Utilizando una técnica llamada luminiscencia estimulada ópticamente, los restos fueron fechados en 78.300 años, con un margen de error de 4.100 años.

Este niño podría haber sido enterrado para evitar la recolección, pero esto parece poco probable. Si esto hubiera sido una preocupación, el niño habría sido enterrado lejos de la cueva. Otra evidencia, como el posicionamiento cuidadoso del cuerpo, sugiere que el entierro se realizó como parte de un ritual funerario. Como señaló Martinón-Torres, el uso de una almohada o parecido es una indicación potencial de que “la comunidad puede haber realizado algún tipo de rito funerario”. Mtoto también fue cuidadosamente envuelto en material orgánico (ahora completamente descompuesto), como lo demuestra la posición rotada de las costillas del niño. Este fue un entierro cuidadosamente orquestado, no algo hecho al azar o por pura utilidad.

En un artículo adjunto en Nature, la arqueóloga Louise Humphrey del Centro de Investigación de la Evolución Humana en el Museo de Historia Natural de Londres, que no participó en el nuevo estudio, dijo lo siguiente sobre el descubrimiento:

La presencia de aspectos simbólicos eleva el tratamiento de los muertos de un comportamiento mortuorio a un comportamiento funerario. El entierro informado por Martinón-Torres y sus colegas revela el cuidado y el esfuerzo realizado para lograr la posición corporal deseada al sostener la cabeza del niño y envolver la parte superior del cuerpo. Este entierro, junto con un informe anterior del entierro de un niño hace unos 74.000 años, asociado con un adorno de concha en Sudáfrica en Border Cave, sugiere que una tradición de entierros simbólicamente significativos, al menos para los más jóvenes, podría haber sido culturalmente incrustado en partes de África en la última parte de la [Edad de Piedra Media de África].

Stringer estuvo de acuerdo y dijo que el entierro de Panga ya Saidi es “importante por la evidencia circunstancial del complejo tratamiento del cuerpo del niño”, ya que Mtoto parece haber sido cubierto o envuelto de alguna manera, y se le dio un reposacabezas.

“Más que nada, este hallazgo nos muestra cuánta evidencia todavía nos falta en muchas partes de África, ya sea por la mala preservación del material esquelético o por la falta de exploración de sitios apropiados”, dijo Stringer. “Estoy seguro de que hay pruebas más extensas y antiguas de entierros humanos procedentes de la Edad de Piedra Media de África”.

Lo cual es un muy buen punto. Los humanos modernos han existido durante 300.000 años, por lo que es probable que los entierros intencionales en África hayan comenzado mucho antes de hace 78.000 años. Solo tenemos que encontrarlos.