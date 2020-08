Antiguo monstruo marino se atragantó con su propia comida

Encontrar fósiles es bastante difícil para los paleontólogos, y encontrar fósiles que muestren algún tipo de comportamiento que se está llevando a cabo es aún más difícil de encontrar.

¿Un fósil que muestra a un antiguo depredador alimentándose de otro depredador y muriendo en el proceso?

En una cantera en China, los investigadores descubrieron fósiles de dos reptiles acuáticos antiguos, y uno estaba a punto de comerse al otro.

El más grande de los dos, un ictiosaurio, fue uno de los principales depredadores de su época. Varias especies podían crecer decenas de pies de largo y se pensaba que se alimentaban principalmente de crustáceos y peces. Entonces, cuando se encontró este espécimen de ictiosaurio en particular con otro reptil metido en la mitad de su garganta, los científicos supieron que habían encontrado algo verdaderamente único.

En un nuevo artículo publicado en iScience, los paleontólogos describen el descubrimiento y sus implicaciones en nuestra comprensión de la depredación antigua.

El ictiosaurio aparentemente había decidido hacer una comida de un talattosaurio, una especie de reptil acuático que lucía una cola plana para ayudar a nadar y que podía crecer hasta una longitud considerable. Si bien el ictiosaurio medía alrededor de cinco metros de largo, su presa no era mucho más pequeña, midiendo aproximadamente cuatro metros de largo. No hace falta decir que tragar la comida fue un desafío para el gran depredador y las cosas no funcionaron a su favor.

El hecho de que la bestia más grande decidió intentar comerse a la ligeramente más pequeña es un raro ejemplo de lo que los científicos llaman depredación de la megafauna o una criatura que se come a otra que es más grande que un humano. Los investigadores creen que a pesar de que este incidente en particular terminó con el ictiosaurio aparentemente ahogándose con su presa, acabando con la vida de ambos animales, este tipo de comportamiento puede haber sido común.

“Aquí presentamos un fósil que probablemente representa la evidencia más antigua de depredación en megafauna”, escriben los investigadores. “Un en el estómago de un ictiosaurio del Triásico Medio. El depredador tiene dientes de agarre, pero se tragó el tronco del cuerpo de la presa en uno o varios pedazos. Había muchos más reptiles marinos mesozoicos con dientes de agarre similares, por lo que la depredación de la megafauna probablemente estaba más extendida de lo que se pensaba actualmente. La depredación de la megafauna probablemente comenzó casi simultáneamente en múltiples linajes de reptiles marinos en el Ilirio ".

Es un descubrimiento bastante increíble, y aunque los dos animales han muerto hace mucho tiempo, es increíble imaginar que la escena tuvo lugar hace cientos de millones de años.