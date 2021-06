Antidepresivos que llegan al agua de los ríos vuelven a los cangrejos más atrevidos

Si alguna vez ha tomado un ISRS para recuperar las ganas de salir y comenzar a vivir la vida nuevamente, es posible que te identifiques con los cangrejos de río. Un estudio publicado el miércoles en Ecosphere inspeccionó los efectos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o ISRS, en los cangrejos de río, y encontró que el medicamento que ayuda a las personas con depresión hace que los cangrejos de río actúen de manera más “atrevida” cuando se agrega en pequeñas cantidades a su entorno.

Hay trazas de muchos productos farmacéuticos en los cuerpos de agua de todo el mundo gracias a la forma en que los humanos metabolizamos nuestros medicamentos y eliminamos nuestras aguas residuales. “Nadie tiene un cuerpo 100% eficiente, por lo que cuando tomamos una pastilla, es posible que solo metabolicemos y de hecho usemos el 90%, el 80% o el 70%”, dijo AJ Reisinger, profesor asistente del Departamento de Ciencias del Agua y del Suelo de la Universidad de Florida, y autor principal del estudio. “Todo lo que quede y no use nuestro cuerpo se excretará directamente en nuestros inodoros, se descargará, luego pasará a través de una alcantarilla y por una planta de tratamiento de aguas residuales , o, si la línea de alcantarillado tiene una fuga, llegará directamente a nuestras aguas subterráneas”.

La mayoría de los productos farmacéuticos en nuestras aguas se mantienen en niveles bastante bajos; Reisinger dice que ha habido mucho trabajo previo sobre la concentración de medicamentos necesarios para matar plantas y animales, que es mucho más alta que la concentración que vemos en el medio ambiente. “La gente a menudo no se preocupa [por los productos farmacéuticos en el agua] por eso”, dijo Reisinger. Pero hay un cuerpo de trabajo emergente que estudia cómo estas bajas concentraciones pueden cambiar el comportamiento y las interacciones entre animales y plantas, incluida la alteración de las tasas de fotosíntesis, el cambio de los ciclos de vida de los insectos y otros efectos, indica Gizmodo.

Los ISRS como Zoloft y Prozac son algunos de los medicamentos más comúnmente prescritos en Estados Unidos: una encuesta encontró que el uso de ISRS se disparó un 64% entre 1999 y 2014, mientras que casi el 20% de adultos estadounidenses tomó antidepresivos en 2017. “Si todo el mundo está tomando medicamentos, esas pequeñas cantidades pueden acumularse un poco en el agua”, dijo Reisinger, agregando que algunos trabajos previos con cangrejos de río, que son una especie crucial en la cadena alimentaria acuática, encontraron que inyectarlos directamente con serotonina los hacía más agresivos. Dado que los ISRS funcionan para hacer que la serotonina esté más disponible para el cerebro, probar cómo los niveles de ISRS en el agua afectan a los cangrejos de río fue un trabajo interesante para los investigadores.

Después de dos semanas de dejar que los cangrejos de río se asentaran (y que algunos de ellos absorbieran esa dulce agua antidepresiva), los investigadores realizaron un experimento de comportamiento: construyeron un laberinto de plexiglás en forma de Y, con una rama de la Y llena de sustancias químicas que indicaban comida y el otro lleno de sustancias químicas para señalar la presencia de otro cangrejo de río. Colocaron el refugio de los cangrejos de río en la parte inferior de la Y y observaron a los animales mientras emergían y elegían qué brazos de la Y explorar. Los investigadores observaron que los cangrejos de río expuestos a los antidepresivos salieron de sus refugios antes que el grupo de control. Los cangrejos de río expuestos a los antidepresivos pasaron la mayor parte del tiempo en el brazo de la Y con los productos químicos de los alimentos, no en el brazo con las señales de otros cangrejos de río, lo que sugiere que sus niveles de agresión no aumentaron a medida que se vuelven más valientes. Los hallazgos son similares a los estudios realizados sobre el efecto del Prozac en los cangrejos, que encontraron que el medicamento hizo que los cangrejos fueran mucho más valientes.

Cualquiera que haya estado en un agujero de depresión durante semanas o meses, donde no puedes reunir la fuerza de voluntad para salir de tu habitación, sabe que los ISRS que te ayudan a ingresar al mundo con más valentía son generalmente algo bueno. Pero para los cangrejos de río, es un poco más complicado. Las drogas podrían empujarlos a salir y comer más comida, pero el mundo al que están ingresando es mucho más peligroso para ellos que para nosotros, lleno de depredadores que podrían aprovechar la oportunidad para comerse un cangrejo que se ha sentido más envalentonados de lo habitual para salir de su refugio.

“Entiendo la antropomorfización de estas cosas, y no quiero decir que sea algo bueno o malo, porque es solo la naturaleza, y la naturaleza está respondiendo”, dijo Reisinger. “Es una respuesta de alto riesgo y alta recompensa lo que están haciendo”.

Hay mucha más investigación por hacer sobre las respuestas de varias especies a diferentes medicamentos. Pero Reisinger espera que este estudio primero genere conciencia sobre lo que hay exactamente en nuestra agua.

“No se trata solo de sistemas supercontaminados: encontramos productos farmacéuticos y muchos otros productos químicos sintéticos en muchos ecosistemas diferentes”, dijo. “El hecho de que sean concentraciones realmente bajas no significa que no sean una amenaza ecológica o que no tengan un impacto. Ya sabemos que los cuerpos de agua dulce están amenazados por un montón de cosas diferentes, por lo que esto es solo otra cosa más que está sucediendo en nuestros cuerpos de agua”.