Amber Luke: Joven que se tatuó los ojos y quedó temporalmente ciega dice que “valió la pena”

AUSTRALIA.-Amber Luke, una modelo que ha gastado más de 25 mil dólares en modificaciones corporales, habló sobre cómo su procedimiento más extremo, tatuarse los globos oculares, finalmente la ayudó a aceptarse por completo.

Luke, de 24 años, se tatuó los globos oculares a fines del año pasado, dejándola temporalmente ciega durante tres semanas.

En una entrevista previa, la rubia australiana describió la experiencia como "brutal" cuando habló con Barcroft Media.

“Ni siquiera puedo comenzar a describirte cómo era la sensación, lo mejor que puedo comentarte es que una vez que el globo ocular fue penetrado con la tinta, sentí que [el artista del tatuaje] agarró 10 fragmentos de vidrio y lo frotó en mi opinión ", dijo Luke a Barcroft Media, según The Sun, cita Fox News.

Luke, que se hace llamar "Blue Eyes White Dragon" en Instagram, ahora afirma que el doloroso incidente "valió la pena" y la ha dejado más feliz que nunca.

"¡Cada mañana cuando me levanto y miro mis globos oculares, me alegra porque el azul es mi color favorito absoluto!", le dijo a The Sun.

La perforadora corporal de cabello azul tiene 200 tatuajes de la cabeza a los pies y ha tenido un aumento de senos, rellenos de mejillas y labios e implantes puntiagudos colocados en sus oídos.

Si bien la estrella de Instagram ahora está cubierta de tataujes, no siempre lo había estado.

La primera vez que la tatuaron fue cuando tenía 14 años, momento que comenzó a luchar contra la depresión.

Desde entonces, Amber ha sido tatuada más de 200 veces.

Amber declaró que 'no se arrepiente' de su transformación que ha durado 10 años.