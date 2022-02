Albañil dice que trabaja duro para tratar de cambiar el rumbo de su hijos

Hay padres de familia que dan todo para que sus hijos tengan un mejor futuro, tal es el caso de un albañil que se volvió viral por revelar la razón por la que trabaja muy duro.

Fue a través de la cuenta de Facebook ‘Ixtlahuaca Metropolis’ en donde se dio a conocer la historia de un albañil que confesó que tiene los mejores deseos para sus hijos.

Al ser cuestionado sobre lo que desea para sus hijos cuando estaba realizando su trabajo de construcción, el hombre aseguró que trabaja muy duro para que sus hijos tengan mejor futuro y bienestar.

Aseguró que no estaría mal que sus hijos se convirtieran en “un doctor, un ingeniero o una maestra”.

"Aunque no parezca carnal estoy tratando e intentando de cambiar el rumbo de mis hijos, es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra", indicó el albañil.

Como era de esperarse, la publicación se volvió viral, pues su deseo conmovió a miles, indica Milenio.

“No importa lo que sea, si es un carpintero , albañil, o maestro , etc”; “Lo importante es ser el mejor eso hace la diferencia”; “Bien dicho, valores y mis respetos”; “Hoy en día está mejor pagada la albañilería, más en los detalles”; “Dios te bendiga”, se lee entre las reacciones.