Al estilo de Rocky Balboa entrena un joven en plena calle

Rocky Balboa es uno de los grandes clásicos del cine, en donde Sylvester Stallone se pone en la piel de este mítico boxeador.

Su historia ha trascendido la pantalla grande y cuenta con grandes escenas memorables, como por ejemplo cuando busca a su novia después de ganar el título mundial, o como cuando entrena de manera ardua en las calles de Estados Unidos.

Por ese motivo, un joven que mostró su duro entrenamiento en las calles de México recibió el apodo de “el nuevo Rocky Balboa mexicano”.

En las imágenes, que se viralizaron a través de las redes sociales, se ve como el muchacho tiene atada una camioneta a su cuerpo, y realiza una fuerza descomunal para moverla, mientras es alentado por su entrenador, indica Radio Mitre.

Como si esto no fuese suficiente, el autor del video le puso como sonido de fondo el legendario tema “Eye of the Tiger”, de la banda Survivor y que fue canción oficial de la película de 1976.

Fue el usuario @heliouz_ quien compartió las imágenes en su cuenta de Twitter, y en muy pocas horas ya había sumado las 50 mil interacciones, entre likes, RT y comentarios de los demás usuarios de la web.