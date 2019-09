Afirman que llevar una dieta saludable previene las enfermedades renales

Mantener una dieta saludable puede ayudar a prevenir la enfermedad renal, según una revisión de estudios publicados que aparece en el próximo número del ‘Clinical Journal of the American Society of Nephrology’ (CJASN).

Así, hacer cambios en la dieta puede ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica (ERC), pero no está claro si una dieta saludable protege contra el desarrollo de la enfermedad.

Para investigarlo, Jaimon Kelly y Katrina Bach y sus colegas de la Bond University, en Australia, analizaron todos los estudios relevantes publicados hasta febrero de 2019.

La investigación incluyó 18 estudios con un total de 630.108 adultos que fueron seguidos durante un promedio de 10,4 años.

Los patrones dietéticos saludables generalmente fomentaron una mayor ingesta de verduras, frutas, legumbres, nueces, granos integrales, pescado y productos lácteos bajos en grasa, y una menor ingesta de carnes rojas y procesadas, sodio y bebidas azucaradas.

Mantener una dieta saludable se ha relacionado con una incidencia del 23 por ciento menor de albuminuria, un indicador temprano de daño renal.

Un patrón dietético saludable se asoció con una incidencia un 30 por ciento menor de ERC.

“Estos resultados se suman a la base de evidencia acumulada que respalda el beneficio potencial de adherirse a un patrón dietético saludable, como la dieta mediterránea o la dieta DASH, y la prevención primaria de afecciones crónicas, incluida la diabetes tipo 2, cardiovascular enfermedad, deterioro cognitivo, cáncer y mortalidad por todas las causas, y pueden ayudar a desarrollar programas de prevención de salud pública para la ERC”, señala el doctor Kelly.

Admite que los enfoques dietéticos para la salud renal que se dirigen a nutrientes individuales (o múltiples) pueden ser difíciles, pero centrarse en alimentos integrales en lugar de nutrientes puede facilitar que los médicos eduquen a los pacientes y que los pacientes puedan llevar a cabo más fácilmente.

“Los ensayos clínicos aleatorizados con tiempo de seguimiento suficiente para determinar resultados renales significativos son necesarios para determinar si un cambio en los patrones dietéticos está causalmente relacionado con resultados favorables para la salud renal”, escriben los autores de un editorial acompañante.

Con información de Palco Noticias.