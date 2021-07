Adulto mayor en Bolivia 'paga' su operación con dos gallinas; médico agradece el noble gesto

BOLIVIA.-Según los datos del Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia, hasta en 2018, 5 millones 595 mil 547 personas de aquel país no tenían ningún tipo de seguro en salud.

Si bien la cifra ha bajado gracias a nuevos sistemas de salud, aún hay quienes no tienen acceso alguno a este tipo de servicios, tal es el caso de un abuelito -de quien no se reveló el nombre- que no contaba con los recursos para poder pagar una operación de próstata.

Afortunadamente, el médico Álvaro Ramallo Zamora, del Hospital Regional San Juan de Dios Tarija reveló que al enterarse de la situación, el pasado 23 de julio respondió al adulto mayor que lo operaría sin costo gracias a la fundación Dr. José Ramallo Guille.

Médico recordó cómo su padre le contaba historias similares

Fotografía: Álvaro Ramallo Zamora

No obstante, el médico se llevaría una grata sorpresa, pues el abuelito sacó dos gallinas y se las entregó como acto de agradecimiento.

Tal mi asombro cuando saca de regalo dos gallinas para retribuirme la atención esto me emociono y conmovió mucho", expresó el médico.

Además, Ramallo Zamora agregó que esto pasó justo un día antes de que se cumplieran 11 años del fallecimiento de su padre, y recordó que este le contaba anécdotas de cómo hace 40 años en Tarija habían pacientes que pagaban con gallinas, huevos, o "el famoso trueque".

"Papito, sé que estás feliz de saber que he seguido tus pasos en el bienestar de esta linda gente Chapaca humilde y sencilla, la más agradecida. Solo puedo seguir agradeciendo a Dios", puntualizó el médico en su publicación de Facebook.