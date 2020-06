Adopta a ganso que la perseguía en el parque

Cheryl Allison se encontraba en un parque y nunca se imagino que le fuera ocurrir que un ganso la seguiría, ella le dijo “Hola” y él corrió lo más rápido que podía hacia ella y lo resto es historia, terminamos por forjar una increíble relación”, relató Cheryl Allison al medio estadunidense The Dodo.

Cuando Cheryl iba al parque lo único que hacía era llamar al ganso por su nombre, lo que provocaba que el ave inmediatamente se acercará corriendo hacia ella. La mujer no podía creer lo que estaba sucediendo ya que la respuesta del animal era inmediata una vez que ella pronunciaba “Honk”, el nombre del ganso.

La relación entre la mujer y Honk es tan cercana que hasta el ganso ya se para sobre la pierna de Allison, quien lo describe como la forma en que “se trata de acercarse lo más posible”. Otra de las actividades que realizan juntos es cuando Cheryl va al parque a disfrutar de su taza de café mientras que Honk se queda dormido a su lado. “Una vez, tenía sueño y simplemente no cerraba los ojos y comencé a cantarle ‘Cierra tus ojos, cierra tus ojos, pequeño ganso’ y él simplemente se quedó dormido”, contó Cheryl.

Es un ganso doméstico, no salvaje. Literalmente no puede volar lejos de aquí, si quisiera ir a buscar otro hogar. Está atrapado aquí”, expresó. Desde que Cheryl se enteró que Honk no puede regresar a casa, se propuso encontrar un santuario donde puede ir, estar a salvo y acompañado con otros gansos.