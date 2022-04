Acusa discriminación en entrevista de trabajo; la rechazaron por su peso

El peso no debería ser motivo para lograr tener o no un trabajo. Sin embargo, se siguen presentando casos de discriminación. Así como le ocurrió a María Josefina Macchi, una mujer que hizo visible su caso.

Fue rechazada de una vacante para la aerolínea internacional Emirates porque no tenía “las medidas” corporales que esperaban. En redes sociales la mujer contó lo que le pasó. Explicó que sólo por no tener el peso ni las medidas deseadas para la empresa, se quedó sin trabajar.

"Honestamente, tienes que bajar de peso", fue la frase que recibió la joven por parte de la reclutadora.

En el ejercicio de elección, tuvo que entrar con otra postulante para que se conocieran y entablaran una conversación en inglés. Todo iba perfecto. Pensó que sería seleccionada. Sin embargo, la realidad fue que no ocurrió.

"Al finalizar esa instancia, sacaron a todas fuera del salón y luego la reclutadora llamó a algunas chicas. Cuando ingresé, identifiqué que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía nada de inglés, por ende pensé que no había quedado. La reclutadora nos dijo que tenía que despedirse de nosotros ya que no habíamos pasado a la siguiente instancia. Mi compañera, a la que había presentado, no ingresó al salón por lo que pensé que había pasado de ronda", dijo.

La mujer decidió acercársele a la reclutadora para saber por qué no había sido seleccionada. Quería mejorar. No imaginó la respuesta.

"Me quedé para saber en qué puedo mejorar para la próxima búsqueda. Le pregunté en qué puedo mejorar. Y ella me dijo, en inglés, 'honestamente, tienes que bajar de peso'. Me lo dijo mirándome el cuerpo como diciéndome 'mírate' y como si me estuviese haciendo un favor. Esa fue la sensación que medio", dijo la mujer Josefina.

Sintió vergüenza, trató de minimizar lo sucedido, pero hizo una reflexión profunda y se dio cuenta que no tenía porque soportarlo.

"Me fui con vergüenza, eso es lo peor. Al salir me crucé con otras bochadas y el comentario de ellas era 'y bueno, son así'. Y no, eso está muy mal. Está pésimo, no tendría que pasar", añadió.

La publicación se hizo viral y recabó cientos de reacciones, también la empresa tuvo que disculparse:

“Estamos muy preocupados por el supuesto incidente y lo estamos investigando. En la Argentina, trabajamos con una empresa socia externa para apoyar nuestras necesidades de contratación de tripulación de cabina. En todo el mundo, tenemos expectativas claras de todos nuestros socios de contratación y esperamos que demuestren los más altos niveles de competencia y profesionalidad. Los requisitos y cualidades que buscamos para la posición de tripulante de cabina de Emirates se describen en www.emirates.com/careers. Desde que comenzamos nuestra campaña de contratación de tripulantes de cabina en 2021, hemos incorporado con éxito a 2.726 personas de más de 105 países a nuestro equipo de tripulantes de cabina y esperamos continuar reclutando más talentos de Argentina para que se unan a nuestra aerolínea”.