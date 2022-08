Abuelo de 92 años da mensaje a su nieto al enterarse de que es gay

Hace tiempo la visibilidad de la comunidad LGBTTTIQ+ era menor a la que hay hoy en día, esto generó que muchas personas de anteriores generaciones crecieran prejuicios y algunos por este motivo no se sienten con la la seguridad de dar a conocer sus preferencias por miedo a lo que sus familiares puedan pensar, en especial los de la tercera edad.

Sin embargo, hay casos en que se ve todo lo contrario y reciben de sus queridos únicamente apoyo. Ta es el caso de Abel Pérez, un joven que realizó un tuit que se volvió viral al mostrar una conversación que tuvo con su abuelo de 92 años al momento de confesarle que es gay, indica Milenio.

"Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene", empezaba Abel en su tuit, en el que agregó una grabación de la conversación.

Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto.

92 años tiene <3 pic.twitter.com/QDFNa96O41 — Abeel�� (@abeelpereez) August 7, 2022

"Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son…” “Eso hoy ya no existe porque la Yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida, y que seas libre", dijo el abuelo a su nieto.

Las palabras del abuelo emocionaron tanto al muchacho que aseguró que “Son las únicas personas que sé que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar". En solo unos días, la historia de Abel se hizo viral con miles de ‘Me gusta’ y todo tipo de comentarios apoyando al joven, indica Milenio.