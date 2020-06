Abuelita se niega a pagar pasaje en efectivo en un autobús

Una persona de la tercera edad se le prohibió el ingreso al medio de transporte por tratar de pagar en efectivo el billete después de que su abono hubiera caducado, la anciana trato de explicarle al conductor que tenía cita con el doctor, aun así lo invito a bajar del autobús .

“Le expliqué que al estar confinados no pude renovar el abono y que traía el dinero justo para el viaje”, no me podía bajar porque tenía cita y le contesté que no me bajaba”, añadió la afectada al periódico el Mundo.

El conductor continuó con el trayecto hasta la siguiente parada, donde estacionó y se negó a reemprender la marcha si la mujer no abandonaba el autobús. Otros viajeros trataron inútilmente de abonar el billete de la ancianita.

Por su parte la empresa de transportes responsable, defiende la actuación de su trabajador, y agregan que no podía aceptar el dinero en efectivo como consecuencia de las normas establecidas por el Covid-19.