Abuela aterrorizada ve a un "demonio" acechando la cuna del bebé

Una abuela aterrorizada en los Estados Unidos ha pedido ayuda después de ver a un "demonio" acechando sobre la cuna de su nieta.

Después del primer presunto encuentro, Tory McKenzie, de Las Vegas en Nevada, instaló una cámara activada por movimiento en la habitación de Amber y la dejó allí durante varios días.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Su supuesta experiencia sobrenatural comenzó cuando escuchó a su nieta de dos años, Amber McKenzie, advirtiendo a un intruso invisible que "se fuera" en la casa del hijo de la Sra. McKenzie.

Así que instaló una cámara activada por movimiento apuntando a la cama.

Cuando la Sra. McKenzie revisó las imágenes, se afirmó que vio una figura con "cuernos" y "garras largas" a centímetros de la niña dormida y de su hermano Michael McKenzie de siete meses.

Aparentemente, la "criatura" se puede ver en fotografías tomadas de las imágenes que merodean en la habitación cerca de las camas de los niños.

La Sra. McKenzie ha intentado deshacerse de la "presencia maligna" quemando aceites, pero esto ha provocado que los armarios y las cortinas se abran y cierren de forma extraña y se reproduzca música.

Desesperada, recurrió a un grupo de Facebook y pidió ayuda sobre cómo lidiar con los sucesos fantasmales, indica news.com.au.

“Fue tan impactante cuando lo vi. Tuve que hacer una doble toma ”, dijo la Sra. McKenzie.

“Lo primero que vi fueron cuernos en su cabeza, así que inmediatamente piensas que es el diablo o un demonio.

“Cuando grabamos los videos pensamos que era un miembro de la familia cuidando a los niños, pero esa foto, no tengo ni idea. Es aterrador ".

El grito de ayuda de la Sra. McKenzie ha resultado en que personas en las redes sociales la acusen de falsificar las imágenes.

Sin embargo, ella dice que esto es imposible.

"Todo el mundo estaba dormido, por lo que no podría haber sido mi hijo o su pareja. Todavía tenemos fotos de él allí y no se parece en nada. Sé que es algo sobrenatural ”, dijo la Sra. McKenzie.

"No soy tan talentosa cuando se trata de tecnología para falsificar la foto, y no la compartí en mi propia página, así que no es como si estuviera tratando de llamar la atención".

La casa de la Sra. McKenzie tiene solo unos 20 años, por lo que se sorprendió de que pareciera que se estaba produciendo una actividad paranormal.

Pero según un experto en fenómenos paranormales, la experiencia de la Sra. McKenzie no fue nada inusual o siniestro.

"Veo esto todo el tiempo. Siempre que hay un nuevo bebé en la casa, los miembros de la familia fallecida vienen a ver al nuevo bebé ”, dijo la Sociedad Paranormal del Noreste de Georgia.

"Esta es una prueba fotográfica de un abuelo fallecido que viene de visita".