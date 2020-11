Abre adolescente de 13 años peluquería

El joven de 13 años contó que empezó a cortar el pelo casi de casualidad al comienzo de la cuarentena porque aseguró que “necesitaba sentirme ocupado. A mí me gusta hacer varias cosas, he llevado distintos cursos, quise probar con la peluquería para ver cómo era, a ver si estaba bueno y me gustó“, publica El Litoral.

Inició como un hobby, y durante 6 meses no quiso cobrar por su trabajo hasta que mejorara lo suficiente como para poder considerarse un “buen peluquero“. Así que después de varias semanas practicando y haciendo cursos, con algunos ahorros que fue haciendo, por fin decidió que era hora de generar un poco de dinero.

A pesar de su corta edad se toma el trabajo muy enserio: “Hay que levantarse temprano, a las 9:30 a.m., luego barrer y limpiar antes que vengan los clientes. Ver que la máquina esté aceitada. Atender bien a los clientes“, contó.

Por otro lado dijo que su inspiración fue su tío Ramón Gamarra, quien hace poco falleció luego de contraer Covid-19, “Él me enseñó el valor, el respeto, la responsabilidad, el amor por el prójimo y el trabajo”.