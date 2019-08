A un niño se le olvidó su muñeco favorito Woody y el hotel hizo esto

Aunque las posibilidades de volver a encontrar a su vaquero favorito eran casi nulas, podemos ver que aún existen personas de corazón noble que están dispuestas a sacarle una sonrisa a alguien y a nosotros unas cuantas lagrimitas.

El padre de familia Alejandro Castro publicó el gesto que tuvó el personal de dicho Hotel tras haber olvidado el juguete de su hijo después de unas vacaciones.

"En mi último viaje con mi familia a la ciudad de Los Mochis mi hijo Damian de 2 años olvidó su muñeco Woody en el Hotel, como verán es un muñeco sencillo que no tiene ya ni brazos pero aún así es el juguete favorito de mi hijo por lo cual hable al Hotel para preguntar por el, a lo que en el hotel contestaron que si, que ahí lo tenían; semanas después me tocó regresar a Los Mochis y vean la sorpresa que mis amigos de Fiesta Inn Los Mochis me tenían y de la manera de cómo se lo entregaron a mi hijo, un grandioso detalle que les comparto.", estas fueron las palabras del señor que nos relató lo que sucedió por medio de su cuenta.

La gran historia se viralizó de manera inmediata en la red social Facebook, cuenta con más de 85 mil likes, 7,8 mil comentarios y 44 mil veces compartidas, sin duda un gran gesto de solidaridad.

Aquí las fotos de las vacaciones de Woody en el hotel:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.