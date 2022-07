A mitad del mar, joven se entera de la infidelidad de su novio con su amiga

Una joven viajaba con su novio y la familia de éste, pero todo se arruinó cuando un mensaje le llegó a su celular. Resulta que le llegó un mensaje de la ex mejor amiga de su novio con pruebas de la infidelidad de su amado.

En TikTok se viralizó el caso de esta joven que contó cómo sus vacaciones con su novio se volvieron pesadilla.

Su novio la engañó con quien era su mejor amiga (del infiel). Esto en medio de sospechas que sólo quedaban en eso, indica Milenio.

Te puede interesar: Viral: Descubre la infidelidad de su esposo tras recibir una multa por exceso de velocidad

“Hola hermosa, tú no te mereces esto”, se leía en el largo mensaje que la ex amiga del novio le hizo llegar.

“Estaba en el sur con mi novio y su familia, cuando me llegó un mensaje de su supuesta mejor amiga. No estábamos en cualquier lugar, fue a punto de subirnos a un bote para conocer los delfines. Esperó el momento justo. Ella y él ya no eran amigos para aquel entonces, pero yo estaba muy insegura, no aguanté las ganas y fue un presentimiento muy fuerte”, dijo la protagonista de la historia.

Al parecer, la mejor amiga se arrepintió de ser la amante y le pidió perdón por lo sucedido. Aseguró que ella no se merecía lo que su pareja le había hecho. Ante la revelación, la mujer mostró una imagen en donde ella estaba confrontando a su pareja en medio del viaje.

La historia se viralizó muy rápido, pues para muchos es duro enterarse de una infidelidad, pero aún más cuando te enteras a la mitad del mar.