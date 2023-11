5 poetas latinoamericanos que te harán enamorarte de la poesía

INTERNET.- La vida es muy corta para solo vivir una vida, adentrarnos al mundo de la literatura nos abre mundos y posibilidades de explorar la existencia, en esta ocasión profundizaremos en el género poético, al cual si le dedicamos unos pocos minutos cada día, nos tocará el alma, además de ayudarnos a sobrellevar la vida. Es por eso que elegimos a 5 poetas latinoamericanos, que te enamorarán de la poesía y sobre todo de la poesía latinoamericana.

Jaime Sabines (1926-1999):fue un destacado poeta y escritor mexicano nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se le reconoce por su estilo poético íntimo y sus poemas que exploran las emociones humanas, la cotidianidad y el amor. Sabines también tuvo una destacada carrera en la política y fue Diputado Federal en México. Su obra más conocida incluye libros como "Tarumba" y "Los amorosos".

Segunda parte, Algo sobre la muerte del Mayor Sabines:

1. Mientras los niños crecen, tú, con todos los muertos,

poco a poco te acabas.

Yo te he ido mirando a través de las noches

por encima del mármol, en tu pequeña casa.

Un día ya sin ojos, sin nariz, sin orejas,

otro día sin garganta,

la piel sobre tu frente agrietándose, hundiéndose,

tronchando obscuramente el trigal de tus canas.

Todo tú sumergido en humedad y gases

haciendo tus deshechos, tu desorden, tu alma,

cada vez más igual tu carne que tu traje,

más madera tus huesos y más huesos las tablas.

Tierra mojada donde había tu boca,

aire podrido, luz aniquilada,

el silencio tendido a todo tu tamaño

germinando burbujas bajo las hojas de agua.

(Flores dominicales a dos metros arriba

te quieren pasar besos y no te pasan nada.)

2. Mientras los niños crecen y las horas nos hablan

tú, subterráneamente, lentamente, te apagas.

Lumbre enterrada y sola, pabilo de la sombra,

veta de horror para el que te escarba.

¡Es tan fácil decirte “padre mío”

y es tan difícil encontrarte, larva

de Dios, semilla de esperanza!

Quiero llorar a veces, y no quiero

llorar porque me pasas

como un derrumbe, porque pasas

como un viento tremendo, como un escalofrío

debajo de las sábanas,

como un gusano lento a lo largo del alma!

¡Si sólo se pudiera decir: “papá, cebolla,

polvo, cansancio, nada, nada, nada”!

¡Si con un trago te tragara!

¡Si con este dolor te apuñalara!

¡Si con este desvelo de memorias

-herida abierta, vómito de sangre-

te agarrara la cara!

Yo sé que tú ni yo,

ni un par de balbas,

ni un becerro de cobre, ni unas alas

sosteniendo la muerte, ni la espuma

en que naufraga el mar, ni -no– las playas,

la arena, la sumisa piedra con viento y agua,

ni el árbol que es abuelo de su sombra,

ni nuestro sol, hijastro de sus ramas,

ni la fruta madura, incandescente,

ni la raíz de perlas y de escamas,

ni tu tío, ni tu chozno, ni tu hipo,

ni mi locura, y ni tus espaldas,

sabrán del tiempo obscuro que nos corre

desde las venas tibias a las canas.

(Tiempo vacío, ampolla de vinagre,

caracol recordando la resaca.)

He aquí que todo viene, todo pasa,

todo, todo se acaba.

¿Pero tú? ¿pero yo? ¿pero nosotros;

¿para qué levantamos la palabra?

¿de qué sirvió el amor?

¿cuál era la muralla

que detenía la muerte? ¿Dónde estaba

el niño negro de tu guarda?

Ángeles degollados puse al pie de tu caja,

y te eché encima tierra, piedras, lágrimas,

para que ya no salgas, para que no salgas

Mario Benedetti (1920-2009): fue un influyente escritor, poeta y novelista uruguayo. Sus obras versan sobre una amplia gama de temas, desde el amor y la política hasta la vida cotidiana. Fue un autor prolífico y su obra más famosa es la novela "La tregua". Benedetti también fue un activista político y sus escritos reflejaban su compromiso con la justicia social.

Viceversa:

Tengo miedo de verte

necesidad de verte

esperanza de verte

desazones de verte

tengo ganas de hallarte

preocupación de hallarte

certidumbre de hallarte

pobres dudas de hallarte

tengo urgencia de oírte

alegría de oírte

buena suerte de oírte

y temores de oírte

o sea

resumiendo

estoy jodido

y radiante

quizá más lo primero

que lo segundo

y también

viceversa.

Rosario Castellanos (1925-1974): fue una destacada escritora y poeta mexicana. Se caracterizó por su compromiso social y su lucha por los derechos de las mujeres. Su obra abordó temas como el feminismo, la identidad indígena y la discriminación. Entre sus obras más influyentes se encuentra "Oficio de tinieblas" y "Mujer que sabe latín... ama la ciencia".

Desamor:

Me vio como se mira al través de un cristal

o del aire

o de nada.

Y entonces supe: yo no estaba allí

ni en ninguna otra parte

ni había estado nunca ni estaría.

Y fui como el que muere en la epidemia,

sin identificar, y es arrojado

a la fosa común.

Pablo Neruda (1904-1973): cuyo nombre real era Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, fue un poeta chileno de renombre internacional y un destacado diplomático. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971, sus poemas abarcan una amplia gama de temas, desde la naturaleza hasta la política. Entre sus obras más conocidas se encuentran "Veinte Poemas de Amor y Una Canción Desesperada" y "Canto General".

Poema 20:

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada,

y tiritan, azules, los astros, a lo lejos».

El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Yo la quise, y a veces ella también me quiso.

En las noches como ésta la tuve entre mis brazos.

La besé tantas veces bajo el cielo infinito.

Ella me quiso, a veces yo también la quería.

Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche.

Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido.

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella.

Y el verso cae al alma como al pasto el rocío.

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla.

La noche está estrellada y ella no está conmigo.

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos

Mi alma no se contenta con haberla perdido.

Como para acercarla mi mirada la busca.

Mi corazón la busca, y ella no está conmigo.

La misma noche que hace blanquear los mismos árboles.

Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise.

Mi voz buscaba el viento para tocar su oído.

De otro. Será de otro. Como antes de mis besos.

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos.

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero.

Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido.

Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos,

mi alma no se contenta con haberla perdido.

Aunque éste sea el último dolor que ella me causa,

y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

Julio Cortázar (1914-1984): fue un novelista y cuentista argentino, conocido por su estilo experimental y su contribución al género de la literatura fantástica. Su obra maestra es la novela "Rayuela", que desafía las convenciones literarias al permitir al lector elegir el orden de lectura de los capítulos. Cortázar exploró temas como la identidad, la realidad y la percepción en su obra.

Bolero:

Qué vanidad imaginar

que puedo darte todo, el amor y la dicha,

itinerarios, música, juguetes.

Es cierto que es así:

todo lo mío te lo doy, es cierto,

pero todo lo mío no te basta

como a mí no me basta que me des

todo lo tuyo.

Por eso no seremos nunca

la pareja perfecta, la tarjeta postal,

si no somos capaces de aceptar

que sólo en la aritmética

el dos nace del uno más el uno.