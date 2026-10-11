Joven despierta dentro de su ataúd durante su velorio en Guatemala; el caso genera conmoción

Yuleidy Ixcotoyac habría comenzado a moverse dentro de su ataúd durante su velorio en Guatemala, en un caso que se difundió en redes sociales.

Yuleidy Ixcotoyac habría recuperado la conciencia varias horas después de que su familia la diera por fallecida. Aunque el video del momento circula en redes sociales, no existe una confirmación médica oficial de que se hubiera certificado su muerte.

Una joven identificada como Yuleidy Ixcotoyac, también mencionada en algunos reportes como Yuleidy Xcotoyac Ríos, causó sorpresa entre sus familiares y asistentes a su velorio luego de comenzar a moverse, abrir los ojos e intentar incorporarse dentro de su ataúd.

El hecho habría ocurrido el sábado 10 de octubre de 2026, en la aldea El Jocote, municipio de Sacapulas, en el departamento de Quiché, Guatemala. Las imágenes del momento comenzaron a difundirse en redes sociales y fueron retomadas por distintos medios de comunicación.

¿Qué ocurrió durante el velorio de Yuleidy Ixcotoyac?

De acuerdo con las versiones difundidas sobre el caso, la joven comenzó a sentirse mal durante la madrugada o la mañana del sábado. Algunos relatos mencionan dolor en el pecho y posibles problemas cardíacos antes de que perdiera el conocimiento.

Ante la situación, sus familiares creyeron que había fallecido. Sin embargo, las versiones sobre cómo se determinó su supuesta muerte no coinciden: algunas señalan que su padre dejó de percibir signos vitales mientras la trasladaba a un centro de salud, mientras que otras indican que habría sido declarada muerta en un hospital.

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Medios de Sacapulas, Quiché, informaron sobre una adolescente que "volvió a la vida" cuando estaba siendo velada.



A la espera de mas detalles. pic.twitter.com/VDf6bbfyvx — Vichoguate (@vichoguate) October 11, 2026

Después, la llevaron a casa en un ataúd y comenzaron los preparativos para despedirla.

Horas más tarde, mientras se realizaba el velorio, la joven empezó a moverse y abrió los ojos. En el video que circula en internet se observa cómo intenta incorporarse, mientras las personas presentes reaccionan con sorpresa y se acercan para ayudarla.

¿Cuántas horas estuvo Yuleidy dentro del ataúd?

Los relatos difundidos sitúan el episodio aproximadamente entre siete y ocho horas después de que su familia la considerara fallecida. Una de las versiones ubica el momento alrededor de las 14:30 horas del sábado.

La propia joven habría contado a medios locales que en el hospital le confirmaron su muerte. También mencionó que había recibido oxígeno y que, después de lo ocurrido, presentaba temblores en las manos, aunque señaló que se encontraba en recuperación.

Estos detalles corresponden a testimonios difundidos sobre el caso y no sustituyen un informe médico que permita establecer con precisión qué ocurrió.

¿Se confirmó que la joven había muerto clínicamente?

Hasta el momento, no se cuenta con información médica oficial que confirme que Yuleidy Ixcotoyac hubiera sido declarada muerta mediante una evaluación clínica documentada.

Por ello, aunque el video muestra a una joven que se mueve e intenta levantarse dentro de un féretro, no es correcto afirmar que se produjo una resurrección médicamente comprobada.

Desde el punto de vista médico, una pérdida profunda de conciencia u otras condiciones que pueden confundirse con la muerte requieren una valoración profesional para determinar qué sucedió. Sin datos clínicos verificables, no es posible establecer la causa del episodio.

El caso ha generado preguntas sobre las circunstancias en las que se consideró fallecida a la joven y sobre la atención que recibió antes de ser trasladada a su vivienda.

Por ahora, la información disponible permite distinguir entre el episodio captado en video y la causa médica que lo habría provocado, que continúa sin esclarecerse públicamente.