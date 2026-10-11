Científicos identificaron en Siberia una especie bovina desconocida tras analizar 20 genomas antiguos, un hallazgo que revela cómo el clima pudo separar a sus antepasados de los yaks modernos hace unos 400,000 años

Un análisis de ADN antiguo permitió identificar en Siberia un bovino extinto emparentado con los yaks actuales y reconstruir su evolución a lo largo de cientos de miles de años.

El ADN recuperado de pequeños fragmentos óseos permitió reconstruir la historia evolutiva de un bovino extinto que habitó el sur de Siberia durante cientos de miles de años. El estudio también aporta pistas sobre cómo los cambios de temperatura pudieron transformar las poblaciones de animales adaptados al frío

Un equipo internacional de investigadores identificó un linaje de bovinos extintos que habitó el sur de Siberia y tenía un parentesco lejano con los yaks actuales. El hallazgo fue posible gracias al análisis de ADN antiguo recuperado de restos óseos, algunos de ellos procedentes de la cueva de Denisova, un sitio conocido también por los descubrimientos relacionados con los denisovanos.

Según información publicada por Phys.org, el estudio apareció en la revista científica Current Biology y examinó 20 genomas que abarcan aproximadamente 200.000 años. Los resultados permitieron reconstruir parte de la historia evolutiva de estos animales, cuya existencia no había podido identificarse con claridad a partir de los fragmentos de huesos.

La investigación contó con especialistas del Centro de Paleogenética, una colaboración entre la Universidad de Estocolmo y el Museo Sueco de Historia Natural, además de investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz y la Universidad de Viena.

¿Qué relación tenía este bovino con los yaks actuales?

Los análisis genéticos indican que el linaje descubierto comenzó a separarse del que dio origen a los yaks modernos hace alrededor de 400,000 años. La diferenciación habría quedado consolidada aproximadamente 250,000 años atrás.

La distancia evolutiva entre ambos grupos ayuda a dimensionar la antigüedad de esta separación. Alexandre Gilardet, uno de los investigadores, comparó ese proceso con la divergencia entre los osos pardos y los osos polares, cuyos linajes también comenzaron a diferenciarse hace cientos de miles de años.

Una de las explicaciones planteadas es que un periodo de temperaturas más cálidas pudo fragmentar el hábitat y aislar a distintas poblaciones. Con el paso de las generaciones, ese aislamiento habría favorecido que evolucionaran por separado hasta convertirse en linajes distintos.

Los investigadores consideran que el descubrimiento resulta especialmente significativo porque se basó en huesos pequeños que no ofrecían características anatómicas suficientes para identificar por sí solos a la especie.

Love Dalén, integrante del equipo científico, destacó que el ADN permitió reconocer a un gran bovino extinto a partir de restos que, sin el análisis genético, difícilmente habrían revelado su identidad.

El calentamiento pudo modificar las poblaciones de Siberia

El estudio también encontró indicios de cambios en la composición genética de estos animales durante las variaciones climáticas del pasado. Un periodo interglacial cálido ocurrido hace unos 120.000 años pudo coincidir con la sustitución parcial o total de una población por otra.

Ese intervalo también coincide con una reducción de la diversidad genética registrada en los análisis. Jonas Oppenheimer, otro de los investigadores, señaló que estos resultados permiten explorar las consecuencias que el calentamiento pudo tener en animales adaptados a condiciones frías.

Sin embargo, los datos no permiten afirmar que un único episodio climático provocara la desaparición definitiva del bovino. La investigación reconstruye cambios evolutivos y poblacionales, pero no establece una causa exacta para su extinción.

El equipo estudió material genético correspondiente a distintos ciclos glaciares e interglaciares. Además, encontró poca evidencia de cruces con otros grandes bovinos que habitaban la región, como el bisonte estepario y el uro, antepasado salvaje del ganado doméstico.

La región de Altái pudo funcionar como refugio durante las glaciaciones

Los investigadores plantean que la región de Altái, en el sur de Siberia, pudo ser un área importante para la biodiversidad durante las edades de hielo. Sus condiciones habrían permitido que distintas poblaciones sobrevivieran mientras el clima transformaba otros territorios.

La cueva de Denisova forma parte de esa historia natural. Además de aportar restos utilizados para identificar al bovino extinto, el sitio es conocido por los fósiles y evidencias genéticas vinculados con los denisovanos, un grupo humano antiguo.

El ejemplar más reciente incluido en el análisis vivió hace aproximadamente 27,000 años. Esto establece que el linaje persistió hasta una etapa relativamente tardía de la última glaciación, aunque los investigadores no determinaron cuándo desapareció por completo ni qué factores fueron decisivos para su extinción.

Los yaks salvajes que viven actualmente en las zonas elevadas de la meseta tibetana pertenecen a un linaje distinto, aunque comparten con el bovino descubierto una historia evolutiva más antigua.

¿Ya tiene nombre científico la especie descubierta?

Por ahora, los datos genéticos no son suficientes para asignarle formalmente un nombre científico. Para avanzar en su identificación, los especialistas deberán comparar los resultados con otros fósiles de características similares a las de los yaks.

Ese trabajo podría ayudar a establecer si algunos restos atribuidos anteriormente a otros bovinos corresponden al mismo linaje y precisar mejor su distribución geográfica.

El descubrimiento amplía el conocimiento sobre la diversidad de grandes mamíferos que habitaron Siberia y muestra cómo el ADN antiguo puede revelar historias evolutivas que no resultan evidentes a partir de los huesos. También ofrece nuevas pistas sobre la relación entre las fluctuaciones climáticas, el aislamiento de poblaciones y los cambios genéticos en animales adaptados al frío.