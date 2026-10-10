Psicóloga explica por qué repetir las mismas tareas en un videojuego durante horas puede ayudar a controlar la ansiedad al crear una rutina predecible

Repetir tareas para subir de nivel o conseguir objetos en un videojuego puede favorecer la autorregulación al crear una rutina predecible. Foto: Pixabay

La especialista señala que las acciones repetitivas dentro de los videojuegos pueden favorecer la autorregulación porque crean una experiencia predecible, aunque esto no significa que jugar sea un tratamiento para la ansiedad.

‘Farmear’ en un videojuego consiste en repetir acciones para subir de nivel, conseguir objetos o completar colecciones. Aunque algunos jugadores consideran que esta mecánica es tediosa, la psicóloga e influencer Ale Valenzuela señala que también puede favorecer la regulación emocional.

“Las conductas repetitivas ayudan muchísimo a gestionar la ansiedad porque se vuelven predecibles. Lo predecible saca cualquier amenaza del contexto. Ese videojuego que te hace repetir lo mismo una y otra vez fomenta tu autorregulación”, explica Valenzuela.

¿Qué significa ‘farmear’ en un videojuego?

El término ‘farmeo’ se utiliza cuando un jugador repite determinadas actividades para conseguir recursos, objetos o experiencia dentro de un juego. Esto puede implicar derrotar a los mismos enemigos varias veces, reunir materiales o completar tareas para avanzar.

La mecánica suele asociarse con una parte tediosa de algunos títulos, especialmente cuando el jugador necesita subir de nivel para superar un desafío. Por ejemplo, en ciertos juegos de rol japoneses (JRPG), puede ser necesario combatir repetidamente contra enemigos para fortalecer al personaje antes de enfrentarse a un jefe más difícil.

En esos casos, el ‘farmeo’ puede percibirse como una obligación, sobre todo cuando hay pocos puntos de guardado o la dificultad de una batalla obliga a retroceder y prepararse mejor.

¿Por qué repetir acciones puede ayudar a gestionar la ansiedad?

De acuerdo con la explicación de Ale Valenzuela, la previsibilidad de las actividades repetitivas puede favorecer la autorregulación. Al saber qué esperar y qué acciones realizar, el jugador encuentra una dinámica familiar dentro del videojuego.

Esta característica permite entender por qué repetir una misma tarea no siempre se vive como algo negativo. Aunque la actividad pueda resultar monótona para algunas personas, otras la incorporan voluntariamente a su manera de jugar.

‘Farmear’ también puede ser una estrategia para disfrutar el juego

No todo el ‘farmeo’ responde a la necesidad de superar una dificultad. En algunos títulos, los jugadores repiten actividades porque quieren conseguir objetos especiales, desbloquear contenido o fortalecer a sus personajes.

Un ejemplo es Dark Souls, donde algunos jugadores buscan objetos vinculados a pactos para obtener hechizos o armas especiales. En otros juegos, la repetición permite completar colecciones, como la Pokédex de Pokémon, que puede requerir subir de nivel a distintas criaturas para hacerlas evolucionar.

También existen los términos ‘levear’, que significa subir de nivel, y ‘grindear’, una práctica que consiste en repetir actividades para progresar o conseguir recursos. Aunque están relacionados, su uso depende del objetivo que persiga cada jugador.

Estas mecánicas no siempre son una obligación para avanzar: también pueden formar parte de una estrategia personal para desarrollar personajes, conseguir recompensas o disfrutar la experiencia de juego.

La explicación de Valenzuela destaca un posible beneficio de las conductas repetitivas, pero no significa que jugar o ‘farmear’ sea un tratamiento para la ansiedad. Su efecto puede variar según la persona y la manera en que se relaciona con el videojuego.