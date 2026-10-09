¿Quién es “El Loco de la Piedra”? El video del asesino serial que se alteró durante una entrevista en prisión

Johany Alexánder Acuña Hernández volvió a llamar la atención en redes sociales por sus reacciones ante las preguntas de los periodistas del podcast Conducta Delictiva.

Un video de “El Loco de la Piedra” volvió a circular en redes sociales en octubre de 2026. En la grabación, el hombre se levanta de su asiento, mueve las manos de forma intensa y deja de responder con claridad durante una entrevista realizada dentro de la cárcel.

El fragmento llamó la atención de usuarios de X, donde fue compartido con el título “Asesino serial se DESCONECTA en plena entrevista”. Las imágenes provocaron comentarios sobre su comportamiento y sobre los límites de las entrevistas a personas condenadas por delitos graves.

¿Qué ocurrió durante la entrevista?

La grabación original fue publicada el 14 de agosto de 2024 por Conducta Delictiva, un podcast colombiano conducido por Kevin Pinzón y Michell Rodríguez.

Durante la conversación, los periodistas le preguntan sobre los asesinatos por los que fue sentenciado y la posibilidad de que vuelva a cometer un delito. En ese momento, el entrevistado se muestra inquieto, se pone de pie y tiene dificultades para mantener una respuesta clara.

Los conductores contaron que la situación se volvió tensa y que llegaron a sentirse en riesgo.

Aunque en redes sociales describen su reacción como una desconexión, el video no permite establecer qué le ocurría ni determinar si atravesaba algún problema de salud.

Asesino serial se DESCONECTA en plena

entrevista. 🤯🔪 pic.twitter.com/YK7K92gF6c — Underquaker (@under_quaker) October 7, 2026

¿Por qué conocen a Acuña como “El Loco de la Piedra”?

El apodo de Johany Alexánder Acuña Hernández está relacionado con los ataques por los que fue condenado en Medellín, Colombia.

Entre el 15 y el 25 de abril de 2021, asesinó a cinco personas en situación de calle. De acuerdo con los antecedentes judiciales, las golpeaba en la cabeza con piedras, ladrillos o bloques de cemento cuando estaban desprevenidas o dormían.

En febrero de 2022, un juez lo sentenció a 36 años de prisión por los homicidios.

¿Qué dijo sobre los asesinatos?

En sus declaraciones ante las autoridades, Acuña afirmó que había sufrido una agresión grave durante su infancia y que sus atacantes lo dejaron agonizando.

Según su propia versión, esa experiencia influyó en su decisión de matar a sus víctimas de un solo golpe, con la intención de evitarles una agonía prolongada.

Sus palabras forman parte de lo que declaró sobre los hechos, pero no justifican la violencia que ejerció contra las cinco personas.

¿Por qué volvió a circular el video en redes sociales?

La nueva difusión del fragmento reabrió la conversación sobre la manera en que se presentan los casos criminales en internet. Algunos usuarios cuestionaron la realización de entrevistas a personas condenadas por delitos violentos, mientras otros centraron sus comentarios en la conducta que muestra el recluso.

El episodio completo continúa disponible en YouTube y acumula más de cuatro millones de reproducciones, según la información proporcionada sobre el material original.

Hasta ahora, no se reportan nuevos acontecimientos judiciales relacionados con el caso. La atención reciente se concentra en la circulación de las imágenes y en las reacciones que han provocado entre los usuarios.