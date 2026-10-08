Jeff Bezos destina más de 25 millones de dólares a proteger el océano Pacífico en cinco países, ampliar las zonas marinas protegidas y ayudar a conservar ecosistemas amenazados por el calentamiento del mar y la sobrepesca

Jeff Bezos destina nuevos recursos a la conservación marina en cinco países del Pacífico, donde los ecosistemas enfrentan amenazas por el calentamiento del océano y la sobrepesca. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

La inversión forma parte de un programa que busca proteger al menos el 30% de las aguas de la región antes de 2030, mientras el calentamiento del océano y la sobrepesca amenazan la vida marina.

En 2020, Jeff Bezos, fundador de Amazon, prometió destinar 10.000 millones de dólares a combatir el cambio climático y proteger la naturaleza antes de 2030. Seis años después, una parte de esos recursos financia proyectos para conservar ecosistemas marinos del océano Pacífico, amenazados por el calentamiento del agua y la sobreexplotación pesquera.

El Bezos Earth Fund, organización creada para distribuir esos recursos, anunció una nueva ronda de más de 25 millones de dólares para proyectos en las Islas Cook, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, Tonga y Vanuatu. El dinero permitirá crear y ampliar zonas marinas protegidas, mejorar su gestión y estudiar hábitats de alto valor natural.

En conjunto, los proyectos abarcan más de 625.000 millas cuadradas de océano, equivalentes a unos 1,62 millones de kilómetros cuadrados.

¿Cómo se distribuirá el dinero en el Pacífico?

Las nuevas ayudas forman parte de Unlocking Blue Pacific Prosperity, un programa de 100 millones de dólares que busca apoyar a los países de la región en la gestión sostenible de sus aguas. La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la protección de al menos el 30% de ellas antes de 2030.

En 2025, el programa ya había otorgado 37,5 millones de dólares. Con esta segunda ronda, el monto acumulado asciende a 63,3 millones de dólares.

Cada país destinará los recursos a distintas necesidades. En Papúa Nueva Guinea, el financiamiento ayudará a avanzar en la creación de su primera gran zona marina protegida en alta mar. Tonga ampliará algunos de sus espacios de conservación, mientras que las Islas Cook reforzarán la protección de Marae Moana.

En Kiribati y Vanuatu, las ayudas servirán para estudiar hábitats marinos y preparar medidas para conservarlos.

La inversión llega en un momento de presión creciente sobre los ecosistemas del Pacífico. La Organización Meteorológica Mundial advirtió en julio que 2025 fue el segundo año más cálido registrado en el Pacífico Suroccidental, solo por detrás de 2024.

El calentamiento del océano, la acidificación y las olas de calor marinas afectan a la biodiversidad y a actividades como la pesca. También aumentan los riesgos para las comunidades costeras, muchas de las cuales dependen del mar para obtener alimentos y sostener parte de su economía.

También buscan proteger aguas internacionales

Los proyectos no se limitan a las aguas bajo jurisdicción de cada país. Parte del financiamiento se otorgó a la organización Rare para colaborar con varios gobiernos del Pacífico en la preparación de propuestas para establecer algunas de las primeras áreas marinas protegidas en aguas internacionales.

Estas iniciativas se enmarcan en el Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas, que entró en vigor en enero de 2026. Los países de la región participaron en su adopción y ahora trabajan para identificar zonas de especial importancia para la biodiversidad que puedan recibir protección.

Lauren Sánchez Bezos, vicepresidenta del Bezos Earth Fund, ha participado en el impulso de estas ayudas. También intervino en la presentación de la primera ronda de financiamiento para el Pacífico, anunciada en 2025.

La organización sostiene que los esfuerzos de conservación deben realizarse en coordinación con los gobiernos y las comunidades locales. Estas poblaciones mantienen una relación histórica con el océano y dependen de sus recursos para alimentarse y desarrollar actividades económicas.

¿Cuánto dinero le queda por repartir a Jeff Bezos?

Hasta ahora, el Bezos Earth Fund ha concedido alrededor de 2.400 millones de dólares de los 10.000 millones comprometidos en 2020. Esto significa que todavía quedan unos 7.600 millones de dólares por asignar antes de que termine 2030.

La conservación marina es solo una parte de las actividades del fondo. Durante 2026, la organización también ha anunciado recursos para desarrollar materiales más sostenibles, prevenir incendios forestales, crear espacios verdes en ciudades estadounidenses y financiar proyectos enfocados en especies amenazadas.

En el Pacífico, 17 de los 22 países y territorios de la región trabajan en proteger o gestionar de forma sostenible sus aguas, de acuerdo con datos del propio fondo.

Sin embargo, los ecosistemas siguen bajo una fuerte presión. La organización señala que tres cuartas partes de los arrecifes de coral han sufrido blanqueamiento y que un tercio de las poblaciones de peces está sobreexplotado.

Estos problemas refuerzan la necesidad de conservar los hábitats marinos y establecer medidas que permitan mantener sus recursos a largo plazo.