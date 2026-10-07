Una tortuga de casi 100 años se convierte en madre por primera vez y tiene 16 crías, un nacimiento clave para conservar una especie de Galápagos en peligro crítico de extinción

La tortuga Mommy, que llegó al Zoológico de Filadelfia en 1932, tuvo 16 crías en 2025 después de varios intentos fallidos, en un nacimiento que aporta nueva diversidad genética a la conservación de esta especie de Galápagos

Una tortuga gigante de Galápagos de casi 100 años se convirtió por primera vez en madre y terminó dando origen a 16 crías en el Zoológico de Filadelfia, en Estados Unidos. El nacimiento representa un avance para la conservación de una población que se encuentra en peligro crítico.

De acuerdo con información del Philadelphia Zoo y la Association of Zoos and Aquariums (AZA), Mommy y Abrazzo, ambos ejemplares de avanzada edad, fueron seleccionados como pareja reproductiva por el valor genético que podían aportar. Su reproducción fue resultado de varios años de preparación.

¿Quién es Mommy y por qué su historia es importante?

Mommy es una tortuga de Galápagos de Santa Cruz occidental que llegó al Zoológico de Filadelfia en 1932.

Durante décadas permaneció sin tener crías que sobrevivieran. La situación cambió después de que Abrazzo se incorporó al zoológico en 2020, procedente de Riverbanks Zoo and Garden.

La pareja fue seleccionada como un vínculo reproductivo importante dentro de los programas de conservación administrados por la AZA.

El zoológico identificó a Mommy como la madre primeriza de mayor edad conocida de su especie en un zoológico de Estados Unidos.

¿Cómo nacieron las 16 crías?

El nacimiento no ocurrió de manera inmediata. Los equipos del zoológico trabajaron durante años para crear las condiciones necesarias para que la pareja pudiera reproducirse.

Entre las medidas estuvieron:

Ajustar los espacios donde vivían las tortugas.

Preparar nuevas áreas para la anidación.

Estudiar prácticas de reproducción utilizadas en otros zoológicos.

Dar seguimiento a los huevos y a las crías.

Antes de lograr los primeros nacimientos exitosos, Mommy puso varios grupos de huevos que no produjeron crías supervivientes.

Finalmente, siete tortugas nacieron de huevos puestos en noviembre de 2024. Después llegaron otras nueve, hasta alcanzar un total de 16 ejemplares.

El grupo está compuesto por nueve machos y siete hembras. Según el zoológico, las crías han continuado comiendo, creciendo y desarrollándose con normalidad.

¿Por qué las crías son importantes para la conservación?

El nacimiento tiene relevancia más allá del número de tortugas. Las tortugas gigantes de Galápagos de Santa Cruz occidental están en peligro crítico, por lo que los programas de reproducción buscan mantener una población con diversidad genética.

En este caso, Mommy tenía un valor particular: su línea genética no estaba representada anteriormente en la población administrada por la AZA.

Por ello, las 16 crías que tuvo con Abrazzo incorporan nuevos genes a ese grupo de conservación.

Después de sus nacimientos, el Zoológico de Filadelfia informó que la población administrada alcanzó 60 tortugas de Santa Cruz occidental.

¿Cuánto tiempo tardó Mommy en convertirse en madre?

La historia de Mommy comenzó en el zoológico en 1932, cuando llegó a Filadelfia.

Abrazzo se incorporó en 2020 y, a partir de entonces, los especialistas comenzaron a trabajar para favorecer su reproducción.

Los primeros nacimientos exitosos llegaron hasta 2025, después de varios intentos previos.

Esto significa que Mommy esperó casi un siglo para tener sus primeras crías supervivientes.

¿Qué significa este nacimiento para las tortugas de Galápagos?

Las tortugas gigantes de Galápagos forman parte de programas internacionales de conservación que buscan mantener poblaciones saludables y evitar la pérdida de diversidad genética.

En el caso de Mommy, sus crías representan una incorporación genética que puede ser utilizada en futuras estrategias de reproducción bajo el manejo de la AZA.

La historia también muestra que los programas de conservación pueden requerir años de preparación, seguimiento y reproducción controlada antes de conseguir resultados.

Por ahora, las 16 crías continúan desarrollándose en el Zoológico de Filadelfia. Su nacimiento no resuelve por sí mismo los problemas que enfrenta la especie, pero sí incorpora una nueva línea genética a una población administrada para su conservación.

Te puede interesar: Las tortugas que ayudaron a devolver la vegetación al Sahara: 500 ejemplares fueron liberados en 2021 y sus madrigueras permitieron que el agua de lluvia penetrara mejor en el suelo y comenzaran a crecer plantas