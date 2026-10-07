Desde 2011 casi dos tercios de pingüinos desaparecieron de una isla cercana a la Antártida

La población de pingüinos en la isla Zavodovski cayó 63% entre 2011 y 2025, mientras científicos relacionan el descenso con el calentamiento del océano y la menor disponibilidad de kril.

Una de las mayores colonias de pingüinos barbijo del mundo perdió 63% de sus nidos ocupados entre 2011 y 2025, de acuerdo con una nueva investigación realizada en la remota isla Zavodovski, cerca de la Antártida.

El descenso coincide con cambios en el océano y en la disponibilidad de alimento que los científicos relacionan con el cambio climático, mientras otra especie de pingüino que habita la misma isla ha aumentado su población.

¿Qué ocurrió con los pingüinos barbijo en la isla Zavodovski?

La investigación del British Antarctic Survey (BAS) encontró que el número de nidos ocupados de pingüino barbijo disminuyó 63% entre 2011 y 2025.

Zavodovski forma parte de las Islas Sandwich del Sur, un remoto archipiélago ubicado al norte del continente antártico y perteneciente a un territorio británico de ultramar.

En 2011, el BAS estimaba que la isla albergaba alrededor de 600 mil pingüinos barbijo y 90 mil pingüinos macaroni, por lo que era considerada la mayor colonia de pingüinos del mundo.

Ahora, los investigadores consideran que ese título corresponde al cabo Adare, en el mar de Ross, situado a más de 5 mil kilómetros de Zavodovski.

¿Por qué están desapareciendo los pingüinos barbijo?

Los científicos señalan que el principal problema estaría relacionado con la disponibilidad de alimento en el océano.

El pingüino barbijo tiene una dieta especializada y depende especialmente del kril, pequeños crustáceos fundamentales para numerosos animales de la región antártica.

Según el profesor Norman Ratcliffe, quien dirigió la investigación, el calentamiento de las aguas ha provocado que el kril se desplace hacia el sur.

La capa de hielo marino y la escasez de lugares adecuados para anidar dificultarían que los pingüinos sigan el desplazamiento de su alimento.

Entre los factores analizados por el equipo estuvieron:

El aumento de la temperatura del océano.

El desplazamiento del kril hacia aguas más australes.

La dependencia de los barbijo de una dieta especializada.

La disponibilidad limitada de sitios adecuados para anidar.

La posible competencia por el alimento con otras especies.

¿El volcán de la isla también amenaza a los pingüinos?

Los pingüinos barbijo anidan en las inmediaciones del monte Curry, un volcán activo también conocido como monte Asphyxsia.

La zona incluso tiene lugares con nombres como Punto del Mal Olor, Acantilado Nocivo y Llanura de la Asfixia, relacionados con los gases que emanan del cráter.

El volcán registró una erupción importante en 2016. Sin embargo, los investigadores encontraron que la disminución de los pingüinos ha sido constante desde 2011.

Esto indica que la actividad volcánica no parece explicar por sí sola el descenso de la población.

¿Por qué los pingüinos macaroni están aumentando?

El caso de los pingüinos macaroni ofrece un contraste dentro de la misma isla.

Mientras los barbijo han disminuido considerablemente, los macaroni han aumentado. Los investigadores creen que una de las razones es que tienen una dieta más amplia y flexible.

Los dispositivos de seguimiento colocados a 20 aves mostraron que los macaroni buscaban alimento en aguas más cálidas al noreste de Zavodovski.

En esas zonas podrían consumir peces y otros crustáceos, además del kril.

¿Cómo estudiaron a los pingüinos en una isla tan remota?

El equipo del British Antarctic Survey tuvo que navegar durante 15 días para llegar a Zavodovski, descrita por los investigadores como uno de los lugares más extremos del mundo para realizar trabajo de campo.

Para conocer el estado de las colonias utilizaron:

Drones.

Fotografía aérea.

Imágenes satelitales.

Dispositivos de seguimiento colocados en 20 pingüinos.

Los resultados permitieron comparar la situación de 2025 con los datos obtenidos en 2011 y detectar el fuerte descenso de los nidos ocupados de barbijo.

¿Qué significa este cambio para la Antártida?

Norman Ratcliffe describió la transformación como la mayor modificación en la composición de una comunidad registrada en un solo lugar de la Antártida.

El investigador señaló que las especies de barbijo adaptadas a ambientes fríos ya no prosperan junto a sus vecinos subantárticos, mientras que los macaroni parecen beneficiarse de una mayor flexibilidad alimentaria.

La investigación, publicada en la revista Current Biology, advierte que el cambio climático está modificando las condiciones de un ecosistema particularmente sensible.

El descenso observado no significa que todos los pingüinos barbijo estén desapareciendo de la Antártida, pero sí representa una señal importante sobre la vulnerabilidad de esta población en Zavodovski y sobre los cambios que el calentamiento del océano puede provocar en las comunidades de fauna antártica.

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