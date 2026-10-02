Químicos de pantallas de televisores y celulares se acumulan en el cerebro de delfines debido a la filtración de desechos electrónicos al mar, provocan alteraciones genéticas y neurotóxicas graves; un estudio revela el grave impacto ambiental

Beber agua de mar puede ser letal, especialmente para los náufragos, ya que, en lugar de hidratar, provoca una rápida deshidratación debido a su alta concentración de sal/Foto: Canva

Investigadores hallan compuestos sintéticos en el sistema nervioso de cetáceos que alteran su comportamiento y capacidad de reproducción en el Mar de China

Los monómeros de cristal líquido (LCM) procedentes de basura electrónica se acumulan en el cerebro de delfines y marsopas del Indo-Pacífico, según reveló un estudio reciente. Investigadores detectaron que estos químicos de pantallas atraviesan la barrera hematoencefálica, amenazando a especies en peligro desde el año 2021.

¿Cómo llegan los químicos de pantallas a los mamíferos marinos?

Científicos de KAUST desarrollaron una tecnología que permite medir el nivel de hidratación tocando la pantalla del celular/Foto: Canva

De acuerdo con infobae análisis de tejidos recolectados entre 2007 y 2021 en el Mar de China Meridional confirmó la presencia de 62 variantes de LCM. Estas sustancias orgánicas sintéticas, fundamentales para la nitidez en televisores y computadoras, ingresan al organismo de los cetáceos principalmente a través de su dieta tras filtrarse al océano.

La estabilidad química de dichos componentes, diseñados para ser duraderos en dispositivos domésticos, los convierte en contaminantes persistentes. Al no degradarse fácilmente, los residuos de aparatos electrónicos liberan estas partículas que terminan siendo absorbidas por peces e invertebrados, escalando la cadena alimentaria hasta los depredadores superiores.

Riesgos neurológicos por monómeros de cristal líquido

Esta fotografía proporcionada por la compañía Capt. Dave's Whale Watching Safari muestra unos delfines en estampida en las aguas frente a la costa de Dana Point, California, el domingo 9 de agosto de 2020. (Capt. Dave's Whale Watching Safari vía AP) (Stacie Fox/AP)

El hallazgo más alarmante de la American Chemical Society es la capacidad de estos elementos para cruzar la barrera hematoencefálica. La acumulación de tales mezclas químicas en el tejido cerebral de los ejemplares analizados sugiere un alto riesgo de efectos neurotóxicos que podrían alterar el comportamiento y supervivencia de las poblaciones marinas.

Impacto en la genética y reparación celular

Pruebas de laboratorio detallaron que los compuestos más detectados provocan las siguientes alteraciones:

Interferencia en la actividad genética responsable de la división celular.

responsable de la división celular. Daño en los mecanismos naturales de reparación del ADN .

. Bioacumulación crítica en órganos vitales como el hígado y riñones.

¿Representan estos contaminantes una amenaza para los humanos?

Aunque el estudio se centró en la fauna del Mar de China Meridional, los científicos advierten sobre la posible exposición humana. La ruta de contaminación que afecta a las marsopas sin aleta podría repetirse en personas mediante el consumo de mariscos contaminados o agua proveniente de cuencas costeras afectadas por desechos industriales.

Los expertos subrayan que la transición a la tecnología LED ha mitigado ligeramente el aumento de estas sustancias, pero el inventario de aparatos antiguos en basureros mantiene el peligro latente. Por ello, se recomienda a la población gestionar de forma segura sus descartes electrónicos y evitar el consumo de la llamada “tecnología rápida”.

Necesidad de regulaciones estrictas en desechos electrónicos

Foto. Pixabay (Talaj/Getty Images/iStockphoto)

Ante la evidencia de que estos monómeros de cristal líquido dañan la vida silvestre, la comunidad científica urge a actualizar las normativas ambientales. La protección de los ecosistemas del Indo-Pacífico depende de una supervisión rigurosa sobre los químicos empleados en la fabricación de dispositivos portátiles y de gran tamaño.

La persistencia de estas moléculas en el ambiente exige que las autoridades globales prioricen la prevención de la contaminación por desechos tecnológicos. Solo mediante una gestión de residuos eficiente se podrá frenar la infiltración de estos componentes sintéticos en los cerebros de los mamíferos más vulnerables del océano.