Ecografía capta a un bebé que parece sonreír cuando su papá le da un beso al vientre de su madre

El bebé parece reaccionar con una sonrisa mientras su papá le da un beso al vientre de su mamá.

Una ecografía 4D captó el momento en que un bebé mueve su rostro dentro del vientre y hace un gesto que parece una sonrisa.

Una tierna imagen captada durante una ecografía 4D ha llamado la atención por el curioso gesto que realiza un bebé mientras todavía se encuentra dentro del vientre de su madre.

En el video se observa el rostro del pequeño y, durante unos segundos, su expresión cambia hasta formar lo que parece una sonrisa. La escena resulta especialmente llamativa porque las imágenes en 4D permiten observar con mayor detalle los movimientos del bebé antes de su nacimiento.

Aunque a simple vista parece que el pequeño está sonriendo, el gesto no necesariamente significa que esté experimentando felicidad. Durante el embarazo, los bebés realizan distintos movimientos faciales que pueden incluir abrir y cerrar la boca, mover los labios, bostezar o hacer expresiones que, al ser captadas por una ecografía, pueden parecer una sonrisa.

El bebé sonríe en el momento que recibe el beso de su papá.

Inicio de una relación que durará por siempre. pic.twitter.com/OMDIBmW413 — Más Vida (@masvidaoficial) October 2, 2026

¿Qué permite ver una ecografía 4D?

A diferencia de las imágenes tradicionales en dos dimensiones, la ecografía 4D permite obtener imágenes tridimensionales del bebé en movimiento y observar con mayor claridad algunas de sus características y movimientos dentro del útero.

Este tipo de estudio puede mostrar momentos en los que el bebé mueve las manos, abre la boca, cambia de posición o realiza diferentes movimientos con el rostro.

Por ello, las expresiones que aparecen en este tipo de imágenes suelen resultar sorprendentes para los futuros padres, quienes pueden tener una visión más detallada de su bebé antes de conocerlo.

En este caso, el pequeño protagonizó uno de esos momentos que parecen una sonrisa y que convierten una revisión prenatal en un recuerdo especialmente emotivo para su familia.