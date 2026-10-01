Un corgi desapareció en California durante una tormenta y reapareció dos meses después en Illinois, a más de 3 mil kilómetros de casa, sin que nadie sepa cómo logró recorrer una distancia tan extraordinaria

La historia mantuvo en vilo a su familia durante semanas y terminó con un reencuentro que dejó sin resolver qué ocurrió durante el tiempo que permaneció fuera de casa

EEUU. — Opie, un perro mestizo de corgi de cinco años, desapareció durante una tormenta en California y terminó apareciendo más de dos meses después en Illinois, a 3,240 kilómetros de distancia de su hogar. Un pequeño microchip fue la pieza clave para resolver una historia difícil de imaginar.

El caso fue relatado por el Servicio de Animales del Condado de DuPage, que informó sobre el sorprendente reencuentro después de que el animal fuera localizado en Itasca, Illinois, tras haber escapado de su casa en Bieber, California, durante julio.

¿Cómo terminó Opie a más de 3 mil kilómetros de casa?

Opie, el perro corgi que huyó en una tormenta y fue hallado a 3 mil km de su hogar FOTO: AOL

La respuesta sigue siendo un misterio.

Opie fue entregado como mascota perdida a la policía local y posteriormente fue revisado por las autoridades. Al escanear el microchip, descubrieron que el perro pertenecía a una familia que vivía al otro lado del país.

El hallazgo ocurrió el 28 de septiembre, de acuerdo con Laura Flamion, administradora de Servicios para Animales del condado. Aunque Opie llevaba un collar con un nombre diferente, el sistema de identificación permitió confirmar quién era realmente.

“Una llamada telefónica después, y al día siguiente (más un vuelo), Opie estaba de nuevo donde pertenecía: en casa con su dueño”, indicó el refugio.

La distancia entre el punto donde desapareció y el lugar donde fue localizado convierte su historia en un caso particularmente llamativo. Nadie sabe con certeza cómo recorrió los 3,240 kilómetros, pero su identificación electrónica permitió que la separación terminara.

El microchip confirmó la identidad del perro

El caso de Opie también muestra por qué esta herramienta puede resultar fundamental cuando una mascota se pierde.

El microchip es un dispositivo de identificación que contiene un número asociado con los datos registrados del animal. Según la Asociación Médica Veterinaria Americana, funciona sin batería y puede ser leído mediante un escáner que utiliza ondas de radio.

Entre sus principales funciones se encuentran:

Identificar a una mascota extraviada cuando es localizada

cuando es localizada Vincular el número de identificación con la información registrada

con la información registrada Facilitar el contacto con el propietario

Confirmar la identidad incluso si el animal perdió su collar o placa

Ayudar a resolver reencuentros cuando una mascota aparece lejos de su hogar

En el caso de Opie, el collar no fue suficiente para establecer de inmediato quién era. Fue el microchip el que permitió descubrir su procedencia y localizar a su familia.

La dueña del perro aseguró que inicialmente le resultó difícil creer que la mascota hubiera aparecido tan lejos, aunque “no perdió tiempo en reunirse con su querido perro”.

Las tormentas pueden provocar miedo y huidas

La desaparición comenzó durante una tormenta, una situación que puede generar miedo en algunos perros por diversos estímulos ambientales.

Entre los factores que suelen asociarse con esta reacción se encuentran:

Ruidos fuertes , como los truenos

, como los truenos Destellos de luz

Cambios en el ambiente y la presión atmosférica

Una mayor sensación de alerta ante estímulos desconocidos

Para reducir el estrés durante estos episodios, suelen mencionarse medidas como habilitar un espacio tranquilo, utilizar ruido blanco o música suave y ofrecer juguetes o premios para redirigir la atención.

También se recomienda mantener un entorno de calma, ya que los perros pueden reaccionar a los cambios en el comportamiento de las personas que los rodean. En situaciones de miedo intenso o persistente, la valoración de un veterinario puede ayudar a determinar las opciones adecuadas para cada animal.

Una historia que demuestra el valor de la identificación

El refugio resumió la experiencia con una reflexión sobre la importancia de los sistemas de identificación: “Nunca sabremos exactamente cómo Opie cruzó casi todo el país, pero sí sabemos esto: los microchips funcionan. Hace posible reuniones como esta, sin importar lo lejos que viajen nuestros amigos de cuatro patas”.

La historia de Opie terminó con un viaje de regreso a casa, pero deja una lección más amplia sobre el cuidado de las mascotas. Una tormenta, una puerta abierta o un momento de miedo pueden provocar una separación inesperada, mientras que herramientas como el microchip, junto con información de contacto actualizada, pueden ser decisivas para que un animal extraviado vuelva a encontrarse con su familia.

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