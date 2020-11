12 minutos al día de ejercicio intenso pueden ayudarte a alargar tu vida, dicen científicos

Cualquier cantidad de ejercicio físico es mejor que ninguna. Esta es la conclusión a la que han llegado muchos estudios científicos en los últimos años. No es necesario hacer una hora de deporte diario para experimentar las consecuencias beneficiosas. Basta con un ratito. Aunque, lógicamente, cuanto más mejor. Los estudios anteriores apuntan a las ventajas que aporta un periodo de poco tiempo de ejercicio intenso, especialmente a nivel cardiovascular.

No obstante, un nuevo trabajo, recién publicado en Circulation por científicos del Hospital General de Massachusetts, va más allá, pues concluye que con solo 12 minutos varían notablemente los niveles de un gran número de marcadores asociados a la salud y la esperanza de vida.

Poco tiempo de ejercicio intenso para tener una vida más larga

Este estudio se centró en analizar cómo influye poco tiempo de ejercicio intenso sobre los niveles de determinados metabolitos. Estos son sustancias derivadas de los diferentes procesos metabólicos del organismo, que pueden servir como indicador, tanto de una buena como de una mala salud, indica Hipertextual.

Para comprobar estos efectos, analizaron muestras de sangre de 411 hombres y mujeres de mediana edad, tras practicar regularmente 12 minutos de ejercicio vigoroso.

Uno de los 588 metabolitos que estudiaron fue el glutamato. Si se encuentra a una cantidad elevada está asociado con las enfermedades cardiacas, la diabetes y un acortamiento de la esperanza de vida. Sin embargo, en estas personas se había reducido en un 29%.

También observaron efectos beneficiosos en relación al ácido dimetilguanidino valérico. Las personas que tienen niveles altos de esta sustancia tienen una mayor probabilidad de desarrollar diabetes y enfermedad hepática. Por eso fue muy beneficiosa la reducción del 18% que experimentaron los participantes del estudio.

En general, encontraron este tipo de efectos en la mayoría de los metabolitos analizados.

El problema de la obesidad

El lado negativo de este estudio es que había algunos factores que disminuían estos beneficios. Por ejemplo, la reducción en los niveles de los metabolitos mencionados no era tan alta en personas obesas. Pero que no fuera tan notable no quiere decir que no existiera. Para cualquier individuo, un periodo de poco tiempo de ejercicio intenso basta para mejorar su salud.

En cuanto a la edad, cabe destacar que los participantes tenían una media de 56 años, con lo cual queda más que demostrado que nunca es tarde para empezar con el ejercicio. Nuestra salud nos lo agradecerá, en cualquier momento y con cualquier duración. Nos quedamos sin excusas para intentarlo.