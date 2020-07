Si ves un rostro en esta imagen tienes pareidolia

Si tu eres de esas personas que van por la calle hallando formas a todo lo que ven, sobre todo buscando rostros por todos lados, te hemos de decir que eso que haces es fenómeno psicológico denominado pareidolia.

Es muy común que la gente se recueste en el pasto y comience a buscarle formas a las nubes, este fenómeno psicológico no significa que tengas alguna anomalía mental o que algo ande mal en tu cerebro, no te asustes, se trata del resultado del esfuerzo del cerebro por interpretar lo que le llega a través de los ojos, trata de interpretar estos estímulos y el resultado son las asociaciones antes descritas de figuras, en donde realidad no las hay.

Nuestro cerebro decide clasificar la información que recibe a través de todos los sentidos, sin embargo, también interviene el oído y el gusto, de tal forma trata de encontrar formas ya conocidas, por lo que de acuerdo con los especialistas, la pareidolia, debe de tratarse de una de las tantas características que evolucionaron con los humanos, publica Heraldo.