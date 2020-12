Reto Visual: Encuentra el celular en la alfombra

Probablemente este sea uno de los reto sea uno de los mas complicados a los que te enfrentarás, miles internautas han terminado confundidos y con dolor de cabeza al intentar descifrar este nuevo reto viral en Internet, pues debido a su dificultad pocos han podido encontrar la solución, tu misión será encontrar el celular en la alfombra.



En la imagen notarás que tiene bastante figuras y colores, sobre todo blanco y azul. Además, podrás encontrar una mesa blanca que no servirá como única referencias, sin embargo, aunque no lo crear un celular ha caído el suelo y el dueño no lo puede encontrar, mismo que tú deberás ayudarle a ubicar, publica Debate.

Para cumplir verdaderamente con el reto visual tendrás que resolverlo en menos de 30 segundos. Te aseguramos que si lo haces junto a familiares y amigos el resultado es más divertido, además que así demostrarás tus grandes capacidades.

Aquí te mostraremos la respuesta del reto, sabemos que probablemente te pareció muy complicado debido a que es muy poco tiempo para buscar o simplemente por más que buscaste jamás encontraste el celular.