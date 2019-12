Yaquis de Ciudad Obregón derrotan a Cañeros

LOS MOCHIS, Sinaloa.- El staff de pitcheo de Yaquis de Ciudad Obregón hizo un trabajo excelso y condujo a que La Tribu derrotara anoche 2-0 a Cañeros de Los Mochis para quedarse con la serie.



El abridor fue José Albertos y salió tras dos entradas en las que no permitió hit pero dio tres bases por bolas, para que posteriormente vinieran Alberto Leyva, Dallas Martínez, Samuel Zazueta, Jesús Anguamea y Gerardo Reyes, quienes permitieron sólo tres hits en lo colectivo.



Por ser el que estaba en labor cuando los cajemenses tomaron la delantera —que no soltaron—, Leyva fue el lanzador de la victoria, a pesar de que a él le tocó uno de los tres indiscutibles de la noche.



El revés fue para Andrés Ávila, quien también hizo buen trabajo en siete entradas en las que sólo toleró cuatro indiscutibles, pero su ofensiva no lo respaldó y terminó por caer.



La primera carrera de Yaquis llegó en el cuarto episodio, cuando Luis Urías conectó su cuarto cuadrangular de la campaña, mientras que la segunda vino un rollo después de la mano del mismo magdalenense, que con sencillo hizo timbrar a Juan Carlos Gamboa.



A pesar de que el ligamayorista Reyes inició el noveno rollo y parecía que iría por el rescate, fue Enrique Chávez quien vino a sacar el último out y logró su primer salvamento tras un descontrol del tamaulipeco.