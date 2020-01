Yadiel listo para Playoffs

De cara a la serie de primera ronda de playoffs en contra de Venados de Mazatlán, la principal cualidad de Naranjeros de Hermosillo es que es un equipo en toda la extensión de la palabra, aseguró el pelotero del propio equipo, Yadiel Hernández.

El jardinero cubano reconoce la temporada que tuvo en lo individual con el madero en la novena hermosillense, sin embargo, antepone que este es un deporte de conjunto y no de individualidades.

El jugador de 32 años de edad lideró a los naranjas en el porcentaje de bateo individual con su promedio de .336, siendo el segundo mejor de la liga durante la temporada.

El equipo está bastante bien, hemos salido en todo el año. Yo vengo con los mismos ánimos a seguir ganando, quiere decir que me necesitan, así como yo los necesito a todos ellos también.

“Pero no es que sea tampoco que Yadiel no está, ellos no van a salir a luchar, ellos van a salir a luchar y todos vamos a hacer el trabajo que nos toca para poder llevar al equipo a ganar en playoffs”.

El cubano no jugó los últimos cuatro compromisos del rol regular luego de ser suspendido por la liga por haberle lanzado el bat al pitcher de Cañeros de Los Mochis tras recibir un pelotazo en la rodilla en el segundo duelo de esa serie en territorio sinaloense.

El pasado lunes, Hernández, publicó una carta en redes sociales en la que se sincera sobre este suceso y reconoce que en ningún momento quiso lastimar a su compañero de profesión.

“Está mal lo que yo hice lo del bat, se ve mal, pero la verdad no fue mi intención. Fue simplemente una reacción, sentí dolor, no sentí más nada y reaccioné, como lo hice pudo haber reaccionado cualquier otro y no es que quería yo hacerle daño a él, ni a nadie”.