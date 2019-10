Wilmer Ríos regresa a Naranjeros de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- En plenitud física y con toda la disposición en ayudar al equipo desde el centro del diamante, es como el lanzador Wilmer Ríos afrontará su quinta temporada con Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico.



El serpentinero de 25 años de edad fue activado el día de ayer en el róster del equipo y será utilizado en el bullpen.



“Muy contento por estar una temporada más, con toda la disponibilidad de venir a trabajar, aportar todo ese granito de arena al equipo y tratar de dar buenos resultados.



“Me siento muy bien, me siento sano de mi brazo, más que nada, y fuerte. Me tomé un respectivo descanso y he venido trabajando bien, sano y listo para ayudar en lo que se ocupe”, declaró.



Ríos Bojórquez viene de ser campeón con el equipo de Acereros de Monclova en la Liga Mexicana de Beisbol. Dejó un récord de 7-5, con once aperturas y una efectividad de 5.38 en 27 juegos en la campaña.



Con la novena coahuilense en verano la mayoría de sus participaciones fueron viniendo desde el bullpen, así como fue con los naranjas en la última temporada; un rol que encara con responsabilidad.



“No es la primera vez que estoy en relevo, tengo dos o tres años aportando ahí; me he identificado mucho ahí, el cómo trabajar ahí y con toda la disponibilidad para cuando me lleguen a ocupar”, comentó.