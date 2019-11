Ve Ricky nuevo reto en Venados

Seguro de que las cosas saldrán bien en este nuevo reto para él se encuentra el jardinero de Venados de Mazatlán, Ricky Álvarez, quien llegó a la organización hace aproximadamente 10 días.



Álvarez indicó que desde su llegada al conjunto sinaloense sintió un buen recibimiento por parte de la plantilla, y que a pesar de que los resultados no han llegado como se espera, están trabajando en mejorar día con día.



“Estoy muy contento por estar en esta organización, muy contento de que se hayan fijado en mí, estamos peleando duro, no se han dado los resultados pero sabemos que las cosas van a salir bien, es lo que importa”, indicó.



Además, señaló que salió altamente agradecido de Águilas de Mexicali, donde se coronó en una ocasión, lo cual tratará de repetir ahora con los del Puerto sinaloense.



“Gracias a Mexicali por dejarme estar ahí por tantos años, salí muy bien de ahí y sin ningún problema, son cosas del beisbol, un cambio que se hizo y ahora soy Venado. Llego igual que siempre a cualquier equipo, a aportar.



“Siempre a la disposición del mánager en lo que me necesite jugando y obviamente queremos llegar a ese playoff y a ese campeonato aquí con mi nuevo equipo”, manifestó.