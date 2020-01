Tras veto de todos los partidos de la LMP, María Julissa Santacruz, publica sensual foto en Instagram

HERMOSILLO, Sonora.-Tras ser vetada por por la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), la influencer María Julissa Santacruz, acudió a su Instagram para publicar una sensual foto suya.

En la foto se le podía apreciar luciendo una ajustada y corta minifalda y una microscópica blusa color negro.

Al post, ella lo acompañó con el siguiente texto:

A la influencer ya no se le permitirá la entrada a los partidos de beisbol de la LMP.

Esto tras haber sido acusada de participar en un incidente en el que aficionados de Yaquis de Ciudad Obregón arrojaron cerveza al dugout de Venados de Mazatlán en el primer juego de la serie semifinal.

Tras el veto, la joven argumentó su inocencia mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Es triste que por algo que yo no hice también la llevé. Quizás sí subí el video, pero no lo hice en mala forma y al momento lo borré y me disculpé con todos públicamente, al igual que con el equipo de Venados”, se leyó en la publicación.