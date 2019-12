Toca visita al Puerto

El recuperar el paso ganador y escalar posiciones en el standing es una posibilidad para Naranjeros de Hermosillo que visitará a partir de hoy a Venados de Mazatlán en el Teodoro Mariscal.



Después de lo que sucedió el fin de semana donde Algodoneros de Guasave les ganó la serie en casa, a los dirigidos por Vinicio Castillo les urge regresar a la senda del triunfo para evitar caer del tercer lugar en el que se ubican actualmente.



Los sinaloenses arriban a este compromiso tras ser barridos por Yaquis de Ciudad Obregón en Cajeme, y solo han logrado un triunfo en lo que va de la segunda vuelta, por loque necesitan sumar victorias para salir del penúltimo puesto.



Entre los jugadores de Mazatlán que han vestido la franela de Naranjeros estará Walter Ibarra, quien apenas hace tres días fue prestado al conjunto porteño después de no ver actividad a diario en el conjunto sonorense.



La tercia de lanzadores que Hermosillo mandará a la lomita será Luis Alonso Mendoza para hoy, César Vargas para Mañana y Juan Pablo Oramas el jueves.



Los tres pitchers que buscarán las victorias por Mazatlán on Francisco Ríos, Carlos Morales y el ex naranjero Édgar Torres quien se ha consolidado como uno de los mejores abridores por Venados.